EA ile süren anlaşması sona eren FIFA, Espor turnuvası için KONAMI'nin eFootball'u ile anlaştığını açıkladı.

FIFA, eski ortağı EA ile yollarını ayırdıktan sonra FIFAe Dünya Kupası için yeni espor ortağı olarak KONAMI'yi seçtiğini açıkladı.

2022 yılında FIFA serisinin isim hakları konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle EA ile iş birliğini sonlandıran FIFA, yeni partneri olarak KONAMI'nin geliştirdiği ücretsiz futbol oyunu eFootball'u seçti. Bu kararla birlikte FIFAe Dünya Kupası'nda artık eFootball kullanılacak.

Daha önce FIFA serisiyle düzenlenen bu etkinlik, EA ve FIFA’nın yollarını ayırmasıyla değişikliğe uğramıştı. EA, futbol oyunlarını EA SPORTS FC adı altında devam ettirme kararı almıştı. FIFA ve EA arasındaki anlaşmazlığın nedeni resmî olarak açıklanmamış olsa da lisans ücretleri üzerine yaşanan tartışmaların bu ayrılığın temel sebebi olduğu konuşuluyordu.

FIFAe Dünya Kupası, eFootball'da gerçekleşecek

GamesIndustry.biz'in haberine göre 2024'te düzenlenecek olan eFootball FIFAe Dünya Kupası, biri mobil cihazlarda diğeri ise konsollarda olmak üzere iki farklı platformda gerçekleştirilecek. Etkinliğe İngiltere, Fransa, Brezilya ve Portekiz gibi önemli futbol ülkelerinin de dâhil olduğu 18 ülke katılacak. Turnuvanın sonunda her iki platformda da şampiyonlar belirlenecek.

KONAMI'nin üst düzey yöneticisi Koji Kobayashi, FIFA’nın KONAMI’ye bu fırsatı vermesinden dolayı minnettarlığını dile getirdi ve dünya çapında oyuncuların heyecanını paylaşmayı dört gözle beklediklerini söyledi. FIFA’nın ticari direktörü Romy Gai ise KONAMI ile iş birliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, bu ortaklığın FIFA’nın futbolu küresel olarak tanıtma misyonunun bir parçası olduğunu vurguladı.

Yine de belirtelim, bu ortaklık FIFA'nın EA SPORTS FC’ye karşı bir futbol oyununu KONAMI'ye geliştirteceği anlamına gelmiyor. FIFA'nın yeni futbol oyunu projesinde hangi stüdyo ile çalışacağı henüz netlik kazanmış değil.

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