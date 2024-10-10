Sports Interactive'in her yıl yenisini piyasaya sürdüğü Football Manager 25, resmî hesaptan yapılan açıklamayla ertelendi.

Her yıl yenisi ile karşımıza çıkan ve futbol tutkunlarını yüzlerce saat başına kilitleyen Football Manager serisinin yeni oyunu Football Manager 25 bir kez daha ertelendi.

Normal şartlarda Kasım'ın ilk haftasında piyasaya sürülen oyun, bu yıl Unity oyun motoruna geçişi ve yeni özellikleri ile birlikte Kasım sonuna ertelenmişti. Bu haftadan itibaren yeniliklerin tanıtımını gerçekleştireceğini açıklayan şirket, bugün yaptığı duyuruyla oyunu Mart 2025'e ertelediğini açıkladı.

Erteleme sebebi olarak şirketin her noktasından emin olduğu ve gurur duyacağı bir oyun piyasaya sürme amacı olduğuna yer verilirken, kararın yayıncı SEGA ve lisans ortaklarıyla birlikte alındığı belirtildi.

Football Manager 25, Mart 2025'e ertelendi

Oyun geçtiğimiz hafta ön siparişe açıldığından, paylaşılan açıklamada ön sipariş verenlerin ön sipariş verdiği mağazalardan iade alabileceklerinin altı çizildi. Yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

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