Sony’nin kaydırmalı patentinin bitimine günler kala Anbernic, PSP Go benzeri RG Slide modelini tanıttı. Anbernic’in yeni el konsolu RG Slide, kaydırmalı yapısı ve arka yüzeyindeki fan çıkışıyla dikkat çekti. Ortaya çıkan detaylar ise RG Slide’ın alıştığımızdan çok daha güçlü bir işlemciyle geleceğini düşündürüyor.

Sony’nin kaydırmalı kontrol patentinin sona ermesine günler kala, benzer yapıda yeni bir taşınabilir oyun cihazı gün yüzüne çıktı. Oyun cihazlarıyla tanınan Anbernic, YouTube’da paylaştığı kısa bir video ile “RG Slide” isimli yeni modelini tanıttı.

Cihazın yalnızca arka yüzü gösterilmiş olsa da, gövde yapısı Sony’nin zamanında piyasaya sürdüğü PSP Go modeline benzerliğiyle dikkat çekti. Yuvarlatılmış kenarlar ve genişleyen gövde, geçmişteki kaydırmalı tasarımı andırıyor.

Anbernic’ten yılın üçüncü hamlesi: RG Slide sahnede

Videoda teknik detaylara yer verilmemiş olsa da, cihazın arka kısmında yer alan küçük fan çıkışı hemen dikkat çekiyor. Bu da RG Slide’ın alıştığımızdan daha güçlü bir işlemciyle geleceğini düşündürüyor. Genelde Anbernic’in Linux tabanlı modellerinde fan kullanılmazken, bu sefer işler farklı görünüyor. Büyük ihtimalle bu cihaz Android tabanlı olacak.

Anbernic, bu yıl içinde RG Slide dahil üç el konsolu duyurdu. Anbernic bu yıl tempoyu düşürmüyor gibi görünüyor. RG Slide, şirketin 2025’te tanıttığı üçüncü el konsolu oldu. Daha önce RG-557’i görmüştük, yakında da RG-35XXPro’nun gelmesi bekleniyor. Görünen o ki Anbernic, bu yıl da oyunculara bolca yeni cihaz sunmaya kararlı.