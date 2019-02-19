Origin kullanıcıları, profillerinde gerçek adlarını gösterme seçeneğinin otomatik olarak açıldığını iddia ediyor.

Respawn Entertainment’ın Apex Legends’ı, Bioware’in ise Anthem’i piyasaya sürmesiyle Origin kullanımında şüphesiz büyük bir artış oldu. Ancak bazı kullanıcıların gizliliğinin ihlali ile ilgili ufak ufak büyüyen bir sorun var. Bu olayın Electronic Arts firmasının hatası mı yoksa kullanıcı hatası mı olduğu konusunda kesin bir sonuç yok.

Eğer bu otomatik olarak açık olan bir seçenekse, gerçek ismini gizlemek isteyen kullanıcılar, isimleri profillerinde gözükse bile bunun farkında olmayacaklar. Birkaç kullanıcı, 4gamers platformunun yorum kısmında bu seçeneğin bilgileri dışında açık olduğunu iddia etti.

Bu durumu EA destek hattına bildirdiğiniz zaman, “Böyle bir durum söz konusu değil, bu seçeneği sizden başkası aktif hale getiremez” diye söze başlayan ekip ”Çünkü bizim önceliğimiz, sizin hesabınızın ve bilgilerinizin güvenliğidir. Yani hesabınızda bir değişiklik yapmayız” sözleriyle devam ediyor.

Gerçek isminizin profilinizde görüntülendiği hakkında bir endişeniz varsa bu seçeneği, hesabınızda ayarlara girdikten sonra "Gizlilik Ayarları" bölümüne girerek “Profilimi Kimler Görebilir?” seçeneğinin altında görebilirsiniz.