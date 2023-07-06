EA Sports FC 24 ile ilgili önemli bilgiler sızdırıldı. Oyunun kapağında bulunacak oyuncu, logosu ve hatta fiyatı bile sızdırıldı. İşte 29 Eylül'de çıkacağı söylenen EA Sports FC 24 ile ilgili tüm bilgiler...

Video oyun dünyası, dünden beri Electronic Arts'ın ikonik futbol oyunu FIFA'nın yerine geçecek EA Sports FC'yi konuşuyor. Ortaya atılan iddiaya göre yaklaşmakta olan oyun, 29 Eylül 2023'te resmen çıkış yapacak. Bugün gelen yeni bir iddia ise oyunla ilgili daha fazla bilgi sağlıyor.

Farklı farklı kaynaklar, EA Sports FC 24 için en yeni bilgileri servis etmeye başladılar. Bu bağlamda; oyunun logosu ile açılış ekranı, Cyberpunk 2077'nin kapağını önceden sızdırmayı başaran "Playstation Game Size 2" tarafından paylaşıldı. Öte yandan; Dealabs ise oyunun kapağında bulunacak oyuncuyu ve EA Sports FC 24'ün fiyatını sızdırdı.

EA Sports FC 24'ün açılış ekranı ve logosu böyle görünecek:

Mbappe, bu yıl kapakta yok!

Electronic Arts, FIFA 21, FIFA 22 ve FIFA 23'te üç yıl boyunca yıldız futbolcu Kylian Mbappe'yi tercih etti. Ancak bu yıl durum değişecek. EA Sports FC 24'ün kapağında Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland olacak. Dealabs tarafından yapılan açıklamaya göre Haaland'ı Şampiyonlar Ligi maçında tek kolu açıkken şut atarken göreceğiz. Ekip, bu kapağın Standart sürümde bulunacağını söyledi.

EA Sports FC 24'ün muhtemel kapak fotoğrafı:

Geldik en önemli konuya: EA Sports FC 24 fiyatı nasıl olacak?

Dealabs, şu an için oyunun sadece PC sürümüne ilişkin fiyat bilgisine ulaşabildi. Ancak diğer platformlar için de tahmini fiyatlar mevcut.

EA Sports FC 24 PC fiyatı Versiyon Avrupa Fiyatı (€) Türkiye Fiyatı (tahmini) EA Sports FC 24 Standart Edition 69,99 euro 1.299 TL EA Sports FC 24 Ultimate Edition 99,99 euro 1.599 TL

Euro fiyatını Türk lirasına nasıl uyarladığımızı da anlatalım. Electronic Arts, 59,99 euro karşılığında sattığı FIFA 23 Standart Edition'ı Türkiye'de 699,99 TL'den satışa sundu. Buradan, 30 Eylül 2022 tarihine gittik ve oyunun Türkiye fiyatının kaç euro'ya denk geldiğini bulduk. Oyunun fiyatı geçen yıldan bu yıla standart sürüm için 10 euro arttığından, bu farkı o günün euro karşılığına uyarlayıp, günümüz kuruyla hesap yaptık. Ultimate Edition'da ise aynı hesabı 20 euro zamla yaptık.