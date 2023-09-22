Electronic Arts, EA SPORTS FC Mobile'ı 26 Eylül'de yayınlayacak. Böylelikle futbol tutkusu, mobil cihazlara ulaşacak. Peki EA SPORTS FC Mobile oyunculara neler vadediyor?

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Electronic Arts, dünyanın en popüler futbol simülasyonu oyunlarından FIFA için yeni bir dönem başlattı. Oyun, bu sene ilk kez EA Sports FC ismiyle piyasaya sürülecek. 29 Eylül'de gerçekleşecek lansmana sayılı günler kala, şirketten önemli bir hamle daha gelecek. Electronic Arts, oyunun mobil sürümünü de 26 Eylül'de oyuncularla buluşturacak.

Peki EA Sports FC Mobile nasıl bir oyun olacak? Hangi özellikleri sunacak? Gelin hep birlikte, çıkışına günler kalan EA Sports FC Mobile için bilmeniz gereken her şeye yakından bakalım.

Oyunu yeniden indirmenize gerek kalmayacak

EA Sports FC Mobile için en çok merak edilen konulardan bir tanesi, yeni mobil oyunun cihazlara nasıl ulaşacağı ile ilgiliydi. Oyuncular, geçtiğimiz yıl "FIFA Mobile"ı indirip, yıl boyunca futbol simülasyonunu akıllı telefonları üzerinden oynadılar. Bu yıl gerçekleşecek büyük değişiklik, mobil oyuncular için önemli bir fark oluşturmayacak. Geliştirici ekip, App Store ile Google Play Store üzerinden yayınlayacağı güncelleme ile FIFA Mobile'ı EA Sports FC Mobile'a dönüştürecek. Oyunu ilk kez indireceklerin ise uygulama mağazasını ziyaret etmeleri gerekecek.

Oynanış büyük oranda değişecek

EA SPORTS FC Mobile, en çok da oynanış dinamikleri ile oyuncuları etkileyecek gibi görünüyor. Çünkü güçlü şut ve sert müdahale gibi seçenekler, ilk kez mobil cihazlara gelecek. Ayrıca oyuncular, gerçek hayattaki kişilikleriyle daha bağlantılı olacaklar. Top sürme, savunma yapma ve beceri hareketleri gibi özellikler de mobil oyun tutkunları için yeniden dizayn edildi.

Grafikler ile ses özellikleri de iyileştirildi

Electronic Arts, yaklaşmakta olan mobil oyunda görüntü ve ses kalitesini de iyileştirdi. Bu bağlamda; stadyumlardaki görüntü daha gerçekçi bir hale getirildi. Ve stadyumların genel grafik kalitesi de iyileştirildi. Tasarımlar, artık gerçeğe daha yakın. Buna paralel olarak taraftarların tezahüratları üzerinde de çalışmalar yapıldı. Yönettiğiniz futbolcu ile gol pozisyonuna girerseniz, seyircilerin de heyecanlandığına şahitlik edeceksiniz. Oyundaki soyunma odaları da oyuncunun istediği şekilde özelleştirilebilecek.

EA SPORTS FC Mobile'ı lansmandan önce indiren oyuncular, bazı avantajlara da sahip olacaklar. Şirket, aralarında oyun içi ögelerin de bulunduğu çeşitli avantajları mobil oyun tutkunlarına sunacak.