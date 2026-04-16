Kült FPS Serilerindendi: Peki EA, Titanfall 3'ü Neden Yapmıyor?

En sevilen FPS serilerinden Titanfall'ın zirve oyunu Titanfall 2'nin ardından oyun severler Titanfall 3'ü beklemeye koyulmuştu fakat ne yazık ki bu oyun yıllardır geliştirilmedi. Peki bu kararın arkasında ne gibi sebepler yatıyor?

Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasında hepimizin kanayan yaralarından biri olan Titanfall serisi, ikinci oyunuyla kalplerimizde taht kurmasına rağmen bir türlü beklenen devam oyununa kavuşamadı. "EA, Titanfall 3'ü neden yapmıyor?" sorusu, yıllardır forumlarda, sosyal medyada ve oyuncu sohbetlerinde en çok yankılanan konulardan biri hâline geldi.

Peki o harika mekaniklere, devasa robotlara ve akıcı oynanışa rağmen EA ve geliştirici stüdyo Respawn Entertainment cephesinden neden devam oyunu gelmedi?

Apex Legends'ın inanılmaz başarısı

Bu durumun en büyük sebeplerinden biri hiç şüphesiz Apex Legends'ın piyasayı kasıp kavurması. Bildiğiniz gibi Apex Legends, Titanfall evreninde geçen ama dev robotların olmadığı bir battle royale oyunu olarak sürpriz bir şekilde karşımıza çıktı. Oyun o kadar devasa bir hit hâline geldi ki, EA ve Respawn için adeta âltın yumurtlayan tavuğa dönüştü.

Sürekli güncellenen, milyonlarca oyuncuya hitap eden ve oyun içi satışlarıyla inanılmaz gelirler elde eden böyle bir canlı servis oyunu varken, stüdyonun tüm odağı doğal olarak buraya kaydı. Yani yeni bir Titanfall oyunu için harcanacak zaman ve mesai, Apex'i zirvede tutmak için kullanılmaya başlandı.

Respawn'ın yoğun mesaisi ve Star Wars etkisi

Bir diğer önemli etken ise Respawn Entertainment'in omuzlarındaki diğer dev projeler. Stüdyo sadece Apex Legends ile meşgul kalmadı, aynı zamanda devasa Star Wars markasını da sırtlandı. Star Wars Jedi: Fallen Order ve ardından gelen Star Wars Jedi: Survivor oyunlarının elde ettiği harika başarı, stüdyonun kalitesini bir kez daha kanıtladı ancak bu durum, geliştirici ekibin bölünmesine ve inanılmaz bir yoğunluğun içine girmesine yol açtı.

Zaten tam kapasite çalışan bu yetenekli ekibin, ellerindeki bu dev projeleri idare ederken araya bir de sıfırdan Titanfall 3'ü sıkıştırması fiziksel olarak oldukça zor bir hâle geldi.

Satış beklentileri ve şirket stratejisi

İşin bir de finansal boyutu ve yayıncı mantığı bulunuyor. EA, sonuçta kâr amacı güden devasa bir şirket ve yatırımlarını en risksiz ve en çok getiri sağlayacak alanlara yönlendirmeyi seviyor. İlk iki Titanfall oyunu eleştirmenlerden ve oyunculardan tam not almış olsa da özellikle ikinci oyunun çok yanlış bir tarihte piyasaya sürülmesi nedeniyle satış rakamları EA'in beklentilerini tam olarak karşılayamamıştı.

Günümüzde yepyeni bir yüksek bütçeli oyun yapmanın maliyeti inanılmaz boyutlara ulaştığı için şirket geçmişteki bu satış tecrübesine bakarak yeni bir Titanfall projesi için yeşil ışık yakarken çok daha temkinli davranıyor.

Ufukta bir umut var mı?

Peki bütün bu yaşananlardan sonra Titanfall 3'ü tamamen unutup yolumuza devam mı etmeliyiz? Oyun dünyasında kesin konuşmak her zaman zordur. Respawn yetkilileri verdikleri bazı röportajlarda Titanfall evrenini ne kadar çok sevdiklerini ve o dünyaya bir gün mutlaka geri dönmek istediklerini sıklıkla dile getiriyorlar ancak şu anki gerçekçi tabloya baktığımızda, yakın bir gelecekte yeni oyunun duyurusunu beklemek biraz hayal kırıklığı yaratabilir.

Stüdyonun elindeki mevcut projeler hafiflediğinde veya piyasa şartları değiştiğinde, belki de o çok özlediğimiz mekaniklere yeniden kavuşma şansımız olur. O zamana kadar yapabileceğimiz en iyi şey, ara sıra Titanfall 2 sunucularına girip eski günleri yâd etmek gibi görünüyor.

