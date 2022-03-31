Hayatta kalma programlarıyla isim yapan Ed Stafford, DMAX Türkiye'nin 3 yıl önce yayımladığı videosuyla bugün yeniden Türkiye gündemine geldi. Stafford'ın gündeme gelme nedeniyse işkembe çorbası hakkında söyledikleriydi.

Discovery Channel ekranlarında yaptığı hayatta kalma programlarıyla pek çok kişinin yakından tanıdığı bir isim olan Ed Stafford, 2019 yılında DMAX Türkiye’nin misafiri olmuştu. Stafford, yayımlanan videoda Türk yemeklerini tadıyor ve izlenimlerini aktarıyordu. Fakat o videodan bir kesitin DMAX tarafından yeniden paylaşılması, vatandaşları ikiye bölen bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Türk mutfağından çiğ köfte, içli köfte, lahmacun, kokoreç, kelle, yaprak sarma ve baklavayı deneyen Stafford, bunların yanı sıra bir de işkembe çorbası denedi. Çoğu tadı beğenen Stafford, iş kokoreç ve işkembe çorbasına gelinceyse burun kıvırdı. Kokoreçi yarı yarıya beğenen Stafford’ın işkembe çorbası için söyledikleriyse kimisi için fazlasıyla haklı, kimisi içinse savaş nedeniydi.

Ed Stafford'ın tartışılan sözleri (videonun ilk dakikaları)

Stafford, işkembe çorbasını denediği anlarda tadımdan önce “Dürüst olmam gerekirse iğrenç bir kokusu var.” ve tadımdan sonra “İğrenç bir şey” gibi ifadeleri kullandı. “Bu sanırım kıtlık zamanında yenilen bir şey olmalı. Yoksa normal zamanda insanlar neden böyle bir şey yesin ki?” sözleriyle de işkembe savunucularının ve düşmanlarının birbirine girmesine neden oldu.

Stafford’ın üç yıl önce sarf ettiği bu sözler, DMAX’in işkembe kesitini yeniden paylaşmasıyla sosyal medyada yeniden bir gündem oluşturdu. İşkembecilerin ve işkembe karşıtlarının paylaştıkları bazı tepkiler şu şekildeydi: