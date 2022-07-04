Köpekbalığı Saldırısına Uğrarsanız Ne Yapmalısınız?

Köpek balıkları, mavi denizlerin en tehlikeli canlıları arasında yer alıyor. Peki olur da bir gün köpek balığı saldırısına uğrarsanız ne yapmanız gerekiyor? Köpekbalığı uzmanı George Burgess, "Köpek balığı saldırısına uğrarsam ne yapmalıyım?" sorularına karşın bazı tavsiyelerde bulundu.

Kıyı kesimlerinde nadiren görülüyor olsa da Türkiye'nin kara sularında köpek balıklarının bulunduğu bilinen bir gerçek. Elbetteki bu köpek balıkları okyanuslarda görülen devasa köpek balıkları kadar büyük değil ancak ölümcül saldırılar gerçekleştirebilecekleri aşikar.

Köpek balıkları sık karşılaşılan canlılar olmadıklarından olası bir karşılaşmada neler yapılması ya da yapılmaması gerektiği herkes tarafından bilinmiyor. Florida Köpekbalıklarını Araştırma Programı direktörü George Burgess, köpek balığı saldırılarından sağ salim kurtulabilmek için 3 temel tavsiyede bulunuyor.

Köpek balığı saldırısından kurtulabilmek için yapmanız gereken 3 şey

1. İmkanınız varsa sudan çıkın.

George Burgess, "Eğer bir gün köpekbalığı ile karşılaşırsanız, öncelikle sakin olmaya çalışın." diyor ve köpek balığı ile aranızda yeterli mesafe varsa öncelikle sudan çıkmanızı tavsiye ediyor.

2. Köpek balığını sersemletin.

George Burgess, sudan çıkma imkanı olmayan kişiler için 'karşı atak' niteliğinde tavsiyelerde bulunuyor: "Öncelikle size doğru gelen bir köpekbalığı gördüğünüzde burnuna vurmaya çalışın. Köpekbalıklarının burunları hassastır ve vurduğunuzda büyük ihtimalle yanınızdan uzaklaşacaktır. Tekrar saldırana kadar sudan çıkmak için fırsatınız olur."

3. Ağzını açmasını sağlayın.

Peki köpek balığı sizi ısıracak kadar yaklaştıysa'Burgess, hayata tutunabilmeniz için şöyle bir tavsiyede bulunuyor "Köpekbalığı eğer sizi ısıracak kadar yaklaşırsa gözlerine ve gözlerinin biraz arkasındaki solungaçlarına saldırabilirsiniz. Daha önceki saldırılarda bu yöntemi deneyen insanlar, köpekbalığının ağzını açtığını söylemişlerdi."