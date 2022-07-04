Marmaris Sahilinde Köpek Balığı Görüldü [Video]

Marmaris sahilinde çekilen görüntülerde bir köpek balığının plajdaki insanların arasına daldığı görüldü. Fakat görüntüyü ilginç kılan asıl nokta, köpek balığından kaçılmaması ve aksine köpek balığına saldırılmasıydı..

Özellikle okyanus kıyılarına kurulan plajlarda insan hayatını tehlikeye atan bir canlı olarak bilinen köpek balıkları, bugüne kadar sahillerde yüzlerce kişinin canına mâl oldu. Her yıl onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan köpek balıkları, bugün Marmaris sahilinde görüldü. Fakat köpek balığını gören vatandaşlar, yapılması gerekenin tam aksine denizde kalarak balığa karşı mücadele etti.

Bir vatandaş tarafından çekilen ve servis edilen görüntülerde plajdaki vatandaşların köpek balığına yer silme paspası ile vurduğu görüldü. Köpek balığını gören vatandaşlar, denizde oldukları yerde kalmaya devam etti. Hatta elinde sopayı taşıyan vatandaşın köpek balığına doğru ilerlediği görüldü.

Vatandaşın çekpas ile köpek balığı kovaladığı o anlar:

Videoda görülen köpek balığı ufak boyutlarda olsa da bir saldırı sonucunda ciddi bir yaralanma sonucunda ölüme neden olabilirdi. Köpek balıklarıyla karşılaşma durumunda panik yapılmaması ve suyu sıçratmayla kaçırma gibi hareketlerde bulunulmaması tavsiye edilse de yine videoda bu tavsiyelere uyulmadığı görülüyor.

Elbette köpekbalığına karşı yapılan yanlış hareketlerin pek çoğu, bu konudaki bilgi eksikliği ve yetersiz bilgilendirmeden kaynaklanıyor. Köpek balıkları, karasularımızda olsa da ülkemiz plajlarında çok nadir görülüyor. Fakat her ihtimale karşı bu tür durumlarda yapılması gerekenlerin bilinmesi gerekiyor: