Mültecinin Üzerinden Çıkan Binlerce Liralık Kopya Düzeneği

Türkiye'de ehliyet sınavına girmek isteyen bir mültecinin üzerinden akıllara durgunluk veren bir kopya düzeneği çıktı. O düzenekte kamera, mikrofon, kulaklık ve hatta modem bile yer alıyordu.

Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir kopya girişimi gerçekleşti. Ehliyet alabilmek için sınav başvurusu yapan ve sınav günü de merkeze gelen A.M. isimli yabancı uyruklu bir şahıs, üzerinde ilginç bir kopya düzeneği ile yakalandı. X-ray cihazının ikaz vermesi üzerine şüphelinin tavırlarından şüphelenen kolluk kuvvetleri, mültecinin üzerinden çıkan kopya düzeneğine kendileri bile inanamadılar.

Edinilen bilgilere göre A.M.'nin elbisesinin içine kamera, modem ve kulakiçi kulaklık yerleştirilmişti. Bu sayede sınavdaki sorular dışarıdaki kişi ya da kişilere ulaşacak, A.M.'nin ehliyet sınavından geçmesi sağlanacaktı. Üstelik iddialara göre A.M. düzeneğin kurulması için tam 10 bin TL ödeme yapmıştı. Neyse ki X-ray cihazı ile yetkililerin dikkati, bu planın hayata geçirilmesini engelledi.

Sınır dışı edildi

Kolluk kuvvetleri, keşfettikleri düzeneği çıkarabilmek için mültecinin kıyafetlerinin dikişlerini sökmek durumunda kaldılar. Düzeneğin ortaya çıkarılabilmesi için yoğun çaba sarf edildiği iddia edildi.

İHA'nın aktardığı bilgilere göre gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, işlemlerinin tamamlanmasından sonra sınırdışı edildi. Ayrıca konuyla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.