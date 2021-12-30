Facebook'tan Ev Kiralamaya Çalışan Kadın Dolandırıldı

İngiltere'de Facebook üzerinden sahte ev ilanı veren bir kişi, 60 yaşındaki engelli kadını dolandırdı. Yetkililer, Facebook'ta bu tür durumların çok olduğunu, kullanıcıların dikkat etmesi gerektiğini söylüyorlar.

İngiltere'de yaşanan bir olay, Facebook'tan alışveriş yapmanın pek de güvenilir olmadığının düşünülmesine yol açtı. Sasha takma adını kullanan 60 yaşındaki bir kadın, oğlu için bin sterlinlik bir ev kiralamak isterken dolandırıldı. Gelin bu olayın detaylarına hep birlikte bakalım.

Talihsiz kadın, oğlu için ev bakarken uygun olduğunu düşündüğü bir ilana denk geldi. İlan sahibi ile iletişime geçen kadın, görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı. İlan sahibi, evin sahibinin uzakta yaşadığını, istediği takdirde eve giderek pencerelerden içeri bakabileceğini söyledi. Kadın da dolandırıcılara inanarak söyleneni yaptı.

Facebook üzerinden ev kiralamak için sahte bir sözleşme dahi gönderdiler

Dolandırıcıların ikna kabiliyeti, 60 yaşındaki kadının tuzağa düşmesine yol açtı. Öyle ki kadına gönderilen kira sözleşmesi bile fazlasıyla gerçekçiydi ve Sasha, hiçbir şeyden şüphelenmemişti. Tek geçim kaynağı engelli aylığı olan kadın, yakınlarından aldığı borç ile hem depozitoyu hem de evin bir aylık kirasını ödedi. Artık her şey anahtarların gelmesine kalmıştı. Ancak hiçbir zaman böyle bir şey gerçekleşmedi. Bir süre çeşitli bahanelerle oyalanan kadın, ev sahibi olduğunu söyleyen bir adamla bile görüştüğünü ancak bir türlü sonuca ulaşamadığını ifade ediyor.

Dolandırıcılığın ortaya çıkması üzerine durumu kolluk kuvvetlerine bildiren kadın, yaptığı tüm ödemeleri çalıştığı bankadan almayı başardı. Ancak bu tür bir olayın herkesin başına gelebileceğini söyleyen yetkililer, Facebook'tan ev kiralarken ya da farklı bir ürün satın almaya çalışırken dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyorlar. Zira Facebook, e-ticaret dünyasında nispeten yeni bir şirket ve dolandırıcılar, Facebook'taki açıklardan faydalanarak insanları mağdur etmeyi başarıyorlar...