Ekşi Sözlük Kurucusu Sedat Kapanoğlu, platformun son günlerde tartışmalı hale gelmesine yol açan içerikle ilgili açıklamalarda bulundu. Ekşi Sözlük'ün çalışma mantığını anlatan Kapanoğlu, neden böyle tartışmaların merkezine oturduklarından bahsetti.

Zaman zaman açılan başlıklar nedeniyle Türkiye'nin gündemine oturan Ekşi Sözlük, geçtiğimiz günlerde yine böyle bir meseleye ev sahipliği yapmıştı. "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" şeklinde oluşturulan bu başlık, bazı kesimlerin iddialarına göre bölücülükten başka bir şey değildi. Hatta bu Ekşi Sözlük başlığının gündem olması savcıları da harekete geçirmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Şimdiyse Ekşi Sözlük, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Platformun kurucularından Sedat Kapanoğlu'nun yaptığı açıklamalarda hem durum değerlendirmesi hem de neden böyle bir şey yaşandığına değinildi. Dilerseniz lafı uzatmadan, Sedat Kapanoğlu tarafından yapılan o açıklamalara yakından bakalım.

Sedat Kapanoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde

Ekşi Sözlük, Türkiye merkezlidir ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. 22 yıllık ömründe (evet AKP'den de eski) aldığı tek ceza 2003'te FEM dershanelerinin açtığı tazminat davasını kaybettiğinden olmuştur. Fikren yanlış bulmasam da asla herhangi bir yerden fon almamıştır. Her mecra gibi Ekşi Sözlük'te yazılanlar da ön denetimden geçirilmez. Haliyle Twitter ve Facebook'taki gibi insanlar sözlükte de yalan yanlış ve hatta suç içeren içerik yazabilirler. Bu içeriğe nasıl müdahale edileceği yasada tanımlıdır. Ekşi Sözlük de yasal süreci takip eder.

Twitter ve Facebook'tan farklı olarak, Ekşi Sözlük çok daha katı denetim uygular ve kullanıcı sayısını kontrol altında tutmaya çalışır. Bu yüzden herhangi bir sakıncalı içeriğe Ekşi Sözlük'te denk gelirseniz aynısının Twitter'da ve Facebook'ta binlerce katı olduğu garantidir. Ekşi Sözlük'ün Twitter ve Facebook'tan en büyük farkı, sizi kendi köpüğünüz içine hapsetmeyen, her tür görüşe maruz kaldığınız bir dinamiğe sahip olmasıdır. Bu, siyasi kutuplaşmadan ekmek yiyenlerin işine gelmeyen bir buluşturma dinamiğidir. Prompter metnine Ekşi'yi sokuşturanların, söz ettikleri "sakıncalı" içeriği kat be kat barındıran Twitter'ı güle oynaya bizzat kullanırken Ekşi Sözlük'ü hedef gösterme sebebi de yasal olarak sakıncasız ancak kendileri için sakıncalı olan bu dinamikten rahatsız olmalarıdır.