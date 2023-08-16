Zaman zaman hepimiz el titremesi yaşarız ve bu da genel olarak normal bir durum kabul edilir. Ancak bu durum giderek artıyorsa ve günlük hayatınızı etkileyecek noktaya geldiyse bir sorun olabilir. Gelin el titremesi neden olur, nasıl geçer gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

Yaşınız kaç olursa olsun farklı durumlar nedeniyle vücudunuzda ve özellikle de ellerinizde istemsiz titremeler yaşayabilirsiniz. Genel olarak el titremesi normal kabul edilir ve hemen endişe yaratacak bir durum olarak görülmez. Ancak el titremesi sıklığı giderek artıyorsa, hayat kalitenizi etkileyebilecek bir hale geldiyse ve yanında başka belirtiler de varsa işte o zaman bir sorun haline gelebilir.

El titremesi çoğu zaman masum bir nedenden dolayı ortaya çıkar ve kendi kendine geçer gider. Fakat bazı durumlarda altında yatan farklı hastalıklar ve nörolojik sorunlar olabilir. Kişi, özellikle bir nesne kullanmak istediği zaman bu el titremesini en rahatsız edici şekilde hisseder. Hemen endişeye kapılmayın; gelin el titremesi neden olur, nasıl geçer, hangi hastalığın belirtisi olabilir biraz yakından bakalım.

Önce durumu tanımlayarak başlayalım; El titremesi nedir?

Titreme, kişinin vücudunun bir bölümünün onun kontrolü dışında yani istemsizce hareket etmesidir. En sık görülen titreme de el titremesi durumudur. Çoğu zaman kişi su içmek, ayakkabısını bağlamak gibi basit bir eylem yapacağı sırada fark edilir. Pek çok farklı hastalığın belirtisi olabileceği gibi son derece basit nedenleri de olabilir.

El titremesinin normal kabul edildiği durumlardan bazıları:

Yaşlandıkça gelişen el titremesi

Stresli, yorgun, endişeli, kızgın hissedilen durumlarda

Çay, kahve, kola gibi kafein içeren içecek tüketimi sonrası

Sigara içtikten sonra

Çok sıcak ya da çok soğuk ortamda

Uyku eksikliğinde

Aşırı egzersiz yapıldığında

Genel olarak el titremesi yaşanmasının normal olarak kabul edildiği durumlarda bu şekilde. Elbette bunlar da kısa süreli ve hafif titremelerin normal görüldüğü durumlardır. Bu durumlarda bile yoğun el titremeleri yaşamak, farklı rahatsızlıklardan şüphe edilmesine neden olacaktır.

El titremesi neden olur? İşte el titremesine neden olan ilaç ve rahatsızlıklardan bazıları:

El titremesine neden olan rahatsızlıklar; Depresyon Travma sonrası stres bozukluğu Kalıtsal ataksi ve benzeri durumlar Yoğun alkol kullanımı Yoğun alkol kullanımının bırakılması Cıva zehirlenmesi Hipertiroidizm Karaciğer yetmezliği Böbrek yetmezliği Kaygı ve panik

El titremesine neden olan ilaçlar; Astım ilaçları Antidepresan ilaçlar Valproat içeren nöbet ilaçları Antiaritmik ilaçlar Kanser ilaçları Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar Kortikosteroidler Antiviral ilaçlar Antibiyotikler Amfetamin



El titremesine neden olduğu bilinen en yaygın rahatsızlık ve ilaçlardan bazıları bu şekilde. Elbette bu listede gördüğünüz her rahatsızlık ve her ilaç mutlaka el titremesine neden olmayabilir. Ancak el titremesi yaşıyorsanız ve aynı zamanda da bu durumlardan birine sahipseniz en azından incelenmesi gereken bir şüpheli var elinizde.

El titremesine neden olabilecek bazı nörolojik durumlar da var:

MS

Parkinson

İnme

Travmatik beyin hasar

Distoni

MS:

Multipl skleroz yani hepimizin bildiği kısaltması ile MS, beyin ve omurilik arasındaki sinirlerin doğru mesaj iletmemesi hastalığıdır. MS hastalığına sahip pek çok kişide titreme yaygın olarak görülür. Merkezi sinir sisteminin kontrol mekanizmasının hasar görmesi ile gelişir.

Parkinson:

PD kısaltması ile de bilinen parkinson hastalığı, beynin motor hareketlerimizi düzenleyen bölümündeki sinirlerin kaybolması ile ortaya çıkar. Parkinson hastalarının neredeyse tamamında sürekli titreme görülür. Vücudun bir bölümünde başlar ve yayılır. Özellikle yoğun duygu dönemlerinde artış gösterir.

İnme:

Yaygın bir durum olmasa bile inme geçiren kişilerde, inmenin etkilediği bölgeye bağlı olarak el titremesi ve benzeri titremeler görülebilir. İnme sonrası yaşanan bu titreme kısa süreli olabileceği gibi kronik hale de gelebilir.

Travmatik beyin hasar:

TBI olarak da bilinen travmatik beyin hasarı sonrasında yaşanan titreme PTT yani travma sonrası titreme olarak adlandırılır. Çok sık görülen bir durum değildir ancak söz konusu hasar, beynin hareketten sorumlu bölgesinde yaşandıysa titreme görülme olasılığı vardır.

Distoni:

Distoni, beyindeki bazal ganglionların doğru çalışmaması durumunda oluşan bir rahatsızlıktır. Tekrarlayan istemsiz kas kasılmaları ve tekrarlayan istemsiz hareketler olarak kendini belli eder. Pek çok farklı türde titremeye neden olabilir ama en yaygın olarak el titremesi şeklinde görülür.

El titremesine ne iyi gelir?

Düzenli uyuyun.

Sağlıklı beslenin.

Bol su için.

Sigarayı bırakın.

Aşırı alkol tüketiminden kaçının.

Aşırı egzersiz yapmayın.

Kafein tüketimini sınırlandırın.

Stres seviyenizi kontrol altında tutmaya çalışın.

Nefes egzersizleri yapın.

Genel olarak el titremesinin biraz olsun hafiflemesini sağlayacak yöntemler bu şekilde. Elbette bu yöntemler, herhangi bir hastalık kaynaklı değil de daha çok kişinin yaşam tarzı kaynaklı oluşan el titremeleri üzerinde olumlu etki yapar. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman sağlıklı bir hayatın kapısı da aralanmış olur.

Peki tam olarak el titremesi nasıl geçer?

Eğer yaşadığınız el titremesinin nedeni bir hastalık değil de yaşam tarzınız ise yukarıda anlattığımız yöntemler işe yarayacaktır. Ancak bu duruma bir hastalık neden oluyorsa nasıl geçeceğini doktorunuz belirler. Psikolojik destek görebilir, ilaç değişikliğine gidebilir, fizik tedavi alabilir ve benzeri tedavi yöntemleri ile el titremesinin önüne geçebilirsiniz. Tabii bunu belirleyen kişi doktorunuz olacaktır.

İyi ama ne zaman doktora gidelim?

Söylediğimiz gibi el titremesi zaman zaman ortaya çıkan ve normal görülen bir durumdur. Yani birkaç kez el titremesi yaşadım diye hemen endişelenip de doktora gitmeyin. Ancak bu durum sık sık yaşanmaya başladıysa, kendi kendinize önlemler almanıza rağmen iyileşme olmuyor ve giderek daha da kötü bir hale geliyorsa mutlaka uzman bir hekime muayene olmanız gerekiyor.

El titremesi için hangi doktora gidilir?

El titremesinin pek çok farklı nedeni olabileceği için bu duruma hangi doktor bakar bilmek biraz zor. Nöroloji, ortopedi, dahiliye ve hatta psikiyatrinin bile alanına giren bir durum. Direkt olarak şuna gidin demek doğru olmaz ama ilk iş olarak aile hekiminize giderek ondan fikir alabilirsiniz. Belirtilerinizi inceleyen aile hekimi sizi en doğru bölüme yönlendirecektir.

Zaman zaman herkesin yaşadığı bir durum olan el titremesi nedir, neden olur, ne iyi gelir gibi merak edilen soruları yanıtladık. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tüm sağlık konularında olduğu gibi el titremesi hakkında da en doğru ve size özel bilgiyi uzman bir hekimden almanız gerektiğini unutmayın.