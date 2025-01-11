Elden Ring Nightreign'in ağ testi için başvurular başladı. Oyuncular, 14-17 Şubat tarihleri arasında oyunu deneyimleyebilecek.

Elden Ring Nightreign için ağ testi kayıtları başladı. Oyuncuların bu test sürecine katılabilmeleri için 20 Ocak’a kadar başvurularını tamamlayabilecekleri duyuruldu.

Elden Ring Nightreign'in ağ testinin 14 Şubat'ta başlayıp 17 Şubat'ta sona ereceği açıklandı. Test yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında gerçekleştirilecek.

Test katılımcıları için farklı zaman dilimlerinde seçenekler sunulacak

Oyuncular başvurularını Bandai Namco'nun web sitesi üzerinden yapabilecek. Test sürecinde, oyun sunucularının performansını ölçmek ve oyuncu yoğunluğunu test etmek amacıyla zaman sınırlı oturumlar gerçekleştirilecek. Başvuru yapan oyunculara, bu test oturumlarına katılmak için 5 farklı zaman diliminde seçenek sunulacak.

Oyuncular, belirlenen test süresi boyunca 14-17 Şubat tarihleri arasında oyunu deneyimleyebilecek. Kayıt süreci ise 20 Ocak'ta sona erecek. Testin sonunda, katılımcılara daha fazla detay verileceği açıklandı. Bandai Namco, bu ağ testini oyunun geliştirilmesi için önemli bir doğrulama süreci olarak nitelendiriyor ve elde edilecek sonuçların oyunun kalitesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

Elden Ring Nightreign'in tam sürümünün PlayStation 4 ve Xbox One gibi farklı platformlarda da yayımlanacağı duyuruldu. Test süreci sonunda oyuncular, deneyimlerini aktararak oyunun geliştirilmesine katkıda bulunmuş olacak.