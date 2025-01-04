Elden Ring: Nightreign, ikonik mesajlaşma sistemini kaldırma kararı aldı. Oyunun yeni konsepti hakkında detayları açıkladı.

Elden Ring: Nightreign oyunun en ikonik özelliklerinden biri olan mesajlaşma sistemini kaldıracağını duyurdu. Her seansın yaklaşık 40 dakika sürdüğü oyunun temposu göz önünde bulundurularak yapıldığını açıkladı.

Oyunun yönetmeni Junya Ishizaki, her seansın yaklaşık 40 dakika sürdüğünü belirterek, bu kısa süre zarfında mesaj yazmanın ya da diğer oyuncuların yazdığı mesajları okumanın mümkün olmayacağını ifade etti. Bu sebeple Nightreign’de mesajlaşma sistemi kaldırıldı.

Nightreign'in yeni özellikler

FromSoftware oyunları, Demon's Souls'tan Sekiro'ya kadar, ikonik mesajlaşma sistemiyle tanınıyordu. Elden Ring'de ise komik ve ilginç mesajlar, oyuncuların oyun dünyasında karşılaştığı eğlenceli sürprizlerden biri haline gelmişti. Zaman içinde oyuncular arasında popülerleşen bu sistem, etkileşimli bir deneyim sunarak oyunun atmosferine farklı bir boyut katıyordu.

Nightreign’in tanıtım fragmanında, Elden Ring’in önceki sürümlerinden tanıdık ögeler de yer alıyor. Grace bölgeleri ve Evergaol’lar fragmanda karşımıza çıkıyor. Fakat bu sürümde geçmişe kıyasla mesajlaşma sistemi bulunmuyor. Ishizaki, oyuncuların diğer oyuncuların hayaletlerini görmeye devam edebileceğini ancak mesaj bırakma özelliğinin kaldırıldığını açıkladı. Her oyun sürecinin üç gün olarak tasarlandığını, böylece oyuncuların oyuna daha da odaklanabilmelerini hedeflediklerini paylaştı.

Öte yandan Miyazaki'nin sadece oyunun ilk konsept aşamasına katıldığı ancak yöneticiliği Junya Ishizaki’ye devrettiği açıklandı. Oyunun şubat ayında gerçekleştirilecek ağ testi için kayıtlar 10 Ocak'tan itibaren başlayacak.