Elektrikli Otomobillerin Dört Kral İsmi Karşı Karşıya Geldi

İngiltere merkezli carwow YouTube kanalı; Mercedes EQS, Porsche Taycan, Tesla Model S ve Audi E-Tron GT araçlarının yer aldığı bir drag yarışı düzenledi. Grubun en güçlüsü Tesla Model S, yarıştan şaşırtıcı bir sonuçla ayrıldı.

Elektrikli otomobillerin otomobil dünyasındaki yerini gittikçe sağlamlaştırmasıyla birlikte, geçmişte gördüğümüz o gürültülü drag yarışları, yerini sessiz sedasız mücadelelere bırakmaya başladı. Bunun en ilginç örneklerinden biri; Mercedes-Benz EQS, Porsche Taycan, Tesla Model S ve Audi E-Tron GT’nin karşı karşıya geldiği, carwow tarafından düzenlenen bir drag yarışı.

Tesla Model S’i yıllardır tanıyoruz, huyunu suyunu biliyoruz. Porsche Taycan da son birkaç yıl içerisinde kendisini kanıtlayarak elektrikli otomobil piyasasında sağlam bir yer edindi. Audi E-Tron GT de piyasaya yeni çıkmış olmasına rağmen performans ve sürüş keyfi açısından güzel sonuçlar vaat ediyor. Ancak karşılaşmada yer alan bir otomobil var ki görünce ‘Senin burada ne işin var?’ dememek elde değil; evet, Mercedes-Benz EQS 450+’tan bahsediyoruz.

Grubun en güçsüzü, en ağırı ve en pahalısı: Mercedes EQS 450+

Tabii burada amaç Mercedes’in elektrikli otomobil teknolojisini eleştirmek değil, ancak yarışta kullanılan model, EQS serisinin giriş modeli. EQS 450+, 333 beygir gücü ve 550 Nm torkuyla güçlü bir otomobil olsa da 2,480 kg ağırlığıyla yarışta yer alan en pahalı ve ağır otomobil.

Karşılaştırdığımızda araçların en güçlüsü Model S 100D ve EQS’ten yaklaşık 200 kg daha hafif. Ağırlık ve güç bakımından Taycan 4S ve RS E-Tron GT’nin de aşağı yukarı aynı sınıfta olduğunu söylemek mümkün.

Yarışın detaylarına ve sonucuna burada yer vermeyeceğiz ama grubun en güçlüsü Tesla Model S 100D’in aldığı sonuca çok şaşıracağınızı, Mercedes’in de dikiz aynasında boy göstermesine hiç şaşırmayacağınızı söyleyebiliriz. Yarışı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.