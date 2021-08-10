2021 Acura TLX A-Spec, Drag Yarışında Haleflerine Yenildi

Otomotiv sektöründe silindir hacmi küçültme ve motorda daha az silindire yer verme trendinin yeni kurbanı 2021 Acura TLX A-Spec oldu. Serinin yeni jenerasyonu, drag yarışında 2020 ve 2010 model yıllarına ait haleflerine yenildi.

Otomotiv sektörü yıllar geçtikçe modernize olmaya ve çevreye duyarlı hâle gelmeye devam ediyor. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi, motor silindir hacimlerinin yıllar geçtikçe küçülmesi ve silindir sayılarının da giderek azalması. BMW M5'in kaputunun altında 10 silindirli bir motor taşıdığı, Mercedes-AMG C63'ün de 6.2 litrelik 8 silindirli bir motordan güç aldığı dönemler aslında pek de uzak değil. Şimdilerde bu rakamlar hızla azalmaya devam ediyor; elektrikli otomobillerin giderek yaygınlaştığını söylemeye gerek bile yok. Çok değil, bundan 10-15 yıl sonra kulakların pasını silen, gürül gürül çalışan motorları duymak pek kolay olmayacak.

ACURA TLX A-Spec modeli bu durumun en iyi örneklerinden birisi. Sportif sedan modelin son jenerasyonu, 2.0 litrelik turbo beslemeli dört silindirli motoruyla 272 beygir, 393 Nm değerinde güç üretmekte. Modelin yalnızca bir yıl önce piyasaya sürülen halefi tam 3.5 litrelik altı silindirli motoruyla 290 beygir, 362 Nm güç üretmekteydi. Bu modelin halefi olan 2010 Acura TL A-Spec ise 3.7 litrelik motorundan doğan 305 beygirlik ve 370 Nm'lik gücüyle pistlerin tozunu attırıyordu.

Teknik detaylardaki performans farkı yarışta gözler önüne seriliyor

2010, 2020 ve 2021 model yıllarına ait bu üç jenerasyon arasında gerçekleşen bir drag yarışı, bu modeller arasındaki performans farkını açık bir şekilde ortaya koydu. 2020 ve 2021 modelleri arasında ne kadar fark olabilir ki diyebilirsiniz ama yukarıda da belirttiğimiz gibi yalnızca bir yıl içerisinde motorun silindir hacmi tam 1.5 litre azaltılmış. Performans bakımından arada yaklaşık 18 beygir fark var.

Sadece bu verilere bakarak bile araçların arasındaki farkı anlamak mümkün. Acura TLX A-Spec serisinin en genci, üçlünün en güçsüzü ve en ağırı olmasına rağmen 10 kademeli otomatik şanzımanıyla bu durumu biraz telafi ediyor gibi. Üç jenerasyonun en yaşlısı 2010 model Acura TL A-Spec ise en hafif ve en güçlü olmasına rağmen altı kademeli manuel şanzımanı aracı biraz dezevantajlı bir duruma sokuyor.

2021 Acura TLX A-Spec'e ait fotoğraflar