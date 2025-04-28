Elektrikli otomobiller dünya çapında gün geçtikçe daha da yaygın hâle geliyor. Türkiye’de de farklı bir durum yok. Ülkemizde her ay binlerce elektrikli otomobil satıldığını görüyoruz. Vatandaşların bu tarz araçlara olan ilgisi iyice artmış durumda. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan yeni Tesla Model Y’nin 1 dakikada tükenmesi de bunun en iyi örneği.
Peki Avrupa’da en çok elektrikli otomobil satan ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? Gazeteci Emre Özpeynirci’nin paylaştığı, EBS Danışmanlık’ın derlediği veriler, Türkiye’nin yükseldiğini ortaya koyuyor.
Avrupa’da en çok elektrikli otomobil satan ülkeler (Mart 2025)
- Birleşik Krallık – 69.313 satış
- Almanya – 42.521 satış
- Fransa – 29.261 satış
- Belçika – 13.650 satış
- Türkiye – 12.704 satış
2025 genelinde en çok elektrikli otomobil satılan ülkeler ise şu şekilde
- Birleşik Krallık – 120.791 satış
- Almanya – 112.968 satış
- Fransa – 74.579 satış
- Belçika – 40.402 satış
- Hollanda – 32.439 satış
- Türkiye – 29.099 satış
* Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerinden alınarak hazırlandı.
Verilere baktığımızda mart ayında gerçekleştirilen 12 bin 704 adetlik satış ile geçen ay Avrupa’da ilk beşe girmeyi başardığımızı görebiliyoruz. Geçen yılın martına kıyasla geçen ay elektrikli otomobil satışlarında ülkemizde %115’lik devasa bir artış yaşanmış.
2025 genelinde ise 29.099 satış ile 6’ıncı sırada yer alıyoruz. Yakında burada da ilk 5’e girme ihtimalimiz var. Bu artışın arkasında Togg gibi yerli üretimin artması ve yabancı markaların birbiriyle rekabet etmesi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca devlet destekli teşvikler de etkili oldu. Tüm bunlar daha uygun fiyatlı elektrikli araçların gelmesine ve vatandaşın bu tarz araçlara yönelmesini sağladı.
Türkiye’de mart ayında en çok satılan elektrikli otomobiller
- Togg T10X – 3180 satış
- Kia EV3 – 1077 satış
- MINI Countryman – 1062 satış
- BMW X1 – 639 satış
- BYD Seal U – 639 satış