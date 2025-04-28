Avrupa'da en çok hangi ülkelerde elektrikli otomobil satıldığı belli oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Elektrikli otomobiller dünya çapında gün geçtikçe daha da yaygın hâle geliyor. Türkiye’de de farklı bir durum yok. Ülkemizde her ay binlerce elektrikli otomobil satıldığını görüyoruz. Vatandaşların bu tarz araçlara olan ilgisi iyice artmış durumda. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan yeni Tesla Model Y’nin 1 dakikada tükenmesi de bunun en iyi örneği.

Peki Avrupa’da en çok elektrikli otomobil satan ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? Gazeteci Emre Özpeynirci’nin paylaştığı, EBS Danışmanlık’ın derlediği veriler, Türkiye’nin yükseldiğini ortaya koyuyor.

Avrupa’da en çok elektrikli otomobil satan ülkeler (Mart 2025)

Birleşik Krallık – 69.313 satış Almanya – 42.521 satış Fransa – 29.261 satış Belçika – 13.650 satış Türkiye – 12.704 satış

2025 genelinde en çok elektrikli otomobil satılan ülkeler ise şu şekilde

Birleşik Krallık – 120.791 satış Almanya – 112.968 satış Fransa – 74.579 satış Belçika – 40.402 satış Hollanda – 32.439 satış Türkiye – 29.099 satış

* Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerinden alınarak hazırlandı.

Verilere baktığımızda mart ayında gerçekleştirilen 12 bin 704 adetlik satış ile geçen ay Avrupa’da ilk beşe girmeyi başardığımızı görebiliyoruz. Geçen yılın martına kıyasla geçen ay elektrikli otomobil satışlarında ülkemizde %115’lik devasa bir artış yaşanmış.

2025 genelinde ise 29.099 satış ile 6’ıncı sırada yer alıyoruz. Yakında burada da ilk 5’e girme ihtimalimiz var. Bu artışın arkasında Togg gibi yerli üretimin artması ve yabancı markaların birbiriyle rekabet etmesi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca devlet destekli teşvikler de etkili oldu. Tüm bunlar daha uygun fiyatlı elektrikli araçların gelmesine ve vatandaşın bu tarz araçlara yönelmesini sağladı.

Türkiye’de mart ayında en çok satılan elektrikli otomobiller