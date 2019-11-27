Elektrikli Otomobillerin Birbirinden İlginç Şarj Adaptörleri

Elektrikli araçların benzin pompasını andıran şarj girişleri, normalde kullandığımız adaptörlerden oldukça farklı bir yapıya sahiptir. Üstelik, tıpkı prizlerin ve fişlerin ülkeden ülkeye değişmesi gibi bu şarj adaptörleri değişiklik gösteriyor.

Elektrikli otomobil pazarı, ülkemizde çok gelişmiş değil ve elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı oldukça az. Yine de bu araçlar dünyanın önemli bir kısmında oldukça popüler ve hemen her otomobil üreticisi yeni bir elektrikli model üzerinde çalışıyor.

Farklı araçların farklı şarj girişleri bulunuyor. Genel olarak kıta ya da marka bazında bir ortak kullanım söz konusu olsa da şu anda elektrikli araç piyasasında kullanılan beş farklı şarj adaptörü var. Gelin bunlara yakından bakalım.

J1772:

Amerika’nın standart alternatif akım şarj adaptörü SAE J1772’dir. Bu adaptör hem Level 2 şarj istasyonlarında hem de standart ev tipi elektrik prizleriyle kullanılabiliyor. Üstünde üç adet oldukça iri dişi bulunan bu adaptör, diğer iki küçük dişi ise araçla bağlantı kurmakta kullanıyor. ABD veya Kanada’da bir BMW i3, Chevy Volt, Nissan LEAF ya da Tesla Model S Prius kullanıyorsanız standart şarj ekipmanınız da bu adaptördür. Çoğu araç kendi J1772 kablosuyla gelir.

IEC 62196 Type 2:

IRC 62196 Type 2, Avrupa Birliği’nin en sık kullanılan ve ilginç yapıya sahip şarj aracıdır. Kısmen yuvarlak ve kısmen de oval girişlerle üretilen adaptör, son düzenlemeler ile birlikte resmi şarj aracı olarak tanındı. Avrupa’ya gönderilen Tesla Model S ve Model X’ler de bu güç girişleri için küçük bir modifiyeden geçiyor.

CCS Kombine Şarj Sistemi:

Bu şarj aracı özünde bir J1772 ancak ek olarak iki dişi daha var. Aradaki tek fark diş sayısı değil, CCS ile aracı DC akımla şarj etmek de mümkün oluyor. Böylece aracın şarj hızı 350 kW’ı bulabiliyor. Ayrıca bu adaptör, aracınıza en uygun hızda şarj sağlıyor, yani aşırı yüklenme ve zarar verme durumu olmuyor. O yüzden de CSS destekçileri arasında Jaguar, Volkswagen Group, Renault, General Motors, BMW, Daimler, Ford, FCA, Tesla, Kia ve Hyundai gibi firmalar yer alıyor.

CHAdeMO:

Bütün büyük otomobil üreticilerinin kendine has bir güç girişi var. Haliyle Toyota, Hyundai, Mitsubishi gibi firmalara sahip olan Japonya da kendi şarj cihazını geliştirdi. Saç kurutma makinesini andıran bu giriş, Nissan LEAF ile birlikte pazara girdi. Daha sonra Toyota, Kia, Honda, Mazda, Mitsubishi, Tesla ve Subaru da bu akıma ayak uydurdu. İlk versiyonu 62,5 kW şarj sağlayan CHAdeMO, 2. nesilde bu miktarı 400 kW’a kadar çıkarabilecek.

Tesla Supercharger:

Bu bağlantı ekipmanı, Level 2 ve Level 3 Supercharger Tesla şarj istasyonlarında kullanılıyor ve yalnızca Tesla araçlara uygun şekilde üretiliyor. JDapter Stub adlı bir ekipman ile diğer firmaların araçları Tesla istasyonlarını kullanıyor ancak aşırı hızlı Supercharger şarj ağını, doğrulama sürecinden geçebilen Tesla otomobiller dışında hiçbir araç kullanamıyor.