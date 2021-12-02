Elektronik Sigara, Erkeklerde Ereksiyon Sorunları Doğuruyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre elektronik sigara tüketmek, erkeklerde ereksiyon sorunu yaşama şansını 2,4 kat artırıyor. Araştırma, yaklaşık 14 bin erkek katılımcıyla gerçekleştirildiğinden sonuçların önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Elektronik sigaraların sağlığa zararı konusunda günümüze kadar birçok araştırma yapıldı ve hala yapılmaya devam ediliyor. Bu tür sigaraların normal sigaralara göre daha az zararlı olduğu söylense de uzmanlar, yine de elektronik sigaraların masum olmadıklarını dillendiriyorlar. Geçtiğimiz gün sonucu yayınlanan kapsamlı bir araştırmaysa ortaya çarpıcı bir sonuç çıkardı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Grossman Tıp Okulu ve John Hopkins Üniversitesi tarafından 20 yaş ve üzeri yaklaşık 14 bin erkek üzerinde yapılan araştırma, elektronik sigara tüketenlerin hiç sigara tüketmeyenlere göre 2,4 kat daha fazla erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) yaşama olasılığının olduğunu ortaya koydu. Yani elektronik sigara kullanıcılarının ereksiyon olamama riskinin daha yüksek olduğu açıklandı.

Nedeni tam olarak bilinmiyor, ama tahmin var

Araştırma, elektronik sigara ve iktidarsızlık arasında kesin bir bağlantı ortaya koyamıyor. Fakat bu konuda bir görüş bulunuyor. Uzmanlar, bunun elektronik sigara sıvısındaki yüksek düzeyde bulunan nikotinin, kan damarlarının genişlemesini engelleyerek penise giden kan akışını azaltması nedeniyle yaşandığına inanıyor. Hatta nikotin içermeyen sıvıların bile vücutta dolaşan testosteron miktarını azaltabilecek kimyasal içerdiği belirtiliyor.

Bugüne kadar geleneksel sigara tüketiminin, nikotin gibi tütün ürünlerinde bulunan ve penise bağlı kan damarlarına zarar veren kimyasallar içerdiği, bu nedenle de iktidarsızlığa sebep olduğu uzun zamandır biliniyordu. Elektronik sigara, geleneksel sigara tüketiminden daha sağlıklı kabul edilse de son zamanlarda artan cinsel sağlık sorunları, uzmanları elektronik sigarayı incelemeye itti.

Araştırmanın sahip olduğu ve sonucu etkileyebilecek tek açıksa insan faktörüydü. Araştırma, erkeklerin doğrudan ankete katılması aracılığıyla gerçekleştirildiğinden bazı erkeklerin verdiği cevaplar yanlış cevaplar olma ihtimalini de taşıyor. Öte yandan araştırma, elektronik sigara ve geleneksel sigara arasındaki risk farkını belirtmedi.