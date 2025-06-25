Metinden ses üreten yapay zekâ şirketi ElevenLabs, bağımsız mobil uygulamasını yayımladı. iOS ve Android için yayımlanan uygulama, kullanıcılara eksiksiz bir deneyim sunuyor.

Metinden ses üretme konusunda oldukça iyi işler yapan yapay zekâ şirketi ElevenLabs, dikkat çeken bir işe imza attı. Şirket, metinden ses klipleri oluşturmasını sağlayan yeni bir mobil uygulama yayımladı. iOS ve Android için yayımlanan mobil uygulama, işleri biraz daha kolaylaştıracak gibi görünüyor.

ElevenLabs'in metinden ses üreten yapay zekâ modellerine ulaşmak için tek yol, bugüne kadar internet sitesiydi. Bu da kullanıcıları çoğu zaman bilgisayara mahkum ediyordu. İşte yayımlanan mobil uygulama, bu zorunluluğu ortadan kaldırdı. Artık internet erişimi olan her yerde yapay zekâ ile ilgili çalışmalar yapılacak.

Mobil uygulama, kullanıcılara eksiksiz bir deneyim sunacak

ElevenLabs'in mobil uygulaması, kullanıcılara eksiksiz bir deneyim sunacak. Ücretli aboneler, internet sitesinde yer alan tüm özelliklere ulaşabilecekler. Ücretsiz kullanıcılar da 10 dakikaya kadar ses üretmek için bu uygulamayı kullanabilecekler. Ayrıca ElevenLabs'in en yeni modeli "v3 alpha", mobil uygulama içerisinde erişilebilir olacak.

Eğer siz de ElevenLabs mobil uygulamasını hemen indirmek isterseniz, buradaki bağlantı ile iOS sürüme, buradaki bağlantı ile de Android sürüme ulaşabilirsiniz. Uygulamayı kullandıktan sonra neler yaşadığınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!