Twitter'da "Zaman, nihai para birimidir." şeklinde bir açıklama yapan Elon Musk, kripto para piyasalarını bir kez daha alt üst etti. Borsalarda TIME kısaltmasını kullanan Wonderland isimli bir kripto para birimi, açıklamayla birlikte yüzde 60'tan fazla değerlendi.

Kripto para dünyası, neredeyse son 1 yıldır Elon Musk'ın etkisi altında. Yaptığı bir paylaşım ile milyonlarca yatırımcıyı etkileyen Musk, bugüne dek piyasayı adeta salladı. Geçtiğimiz saatlerde yeni bir açıklama yapan Elon Musk, marifetlerine bir yenisini daha ekledi. Wonderland (TIME) isimli bir kripto para birimi, Musk'ın attığı tweet sonrasında zirve yaptı.

Elon Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada sadece şu ifadeleri kullandı; "Time is the ultimate currency". Bu ifadenin dilimizdeki karşılığı, "Zaman, nihai para birimidir" anlamına geliyordu. Bu tweeti gören kripto para yatırımcıları, listelendiği borsalarda TIME kısaltmasını kullanan Wonderland'e adeta akın ettiler. Açıklamadan önce 600 dolar seviyelerinde işlem gören TIME, Musk'ın açıklamasıyla 985 dolara dayandı. Böylelikle yatırımcılar, yalnızca birkaç saat içerisinde yüzde 60'tan fazla kar etmiş oldular.

Elon Musk'ın attığı tweet binlerce etkileşim aldı

Coinmarketcap verilerine baktığımızda, TIME'ın son 24 saat içerisinde en düşük 547 dolardan işlem gördüğüne şahitlik ediyoruz. Elon Musk'ın attığı tweet sonrası fırlayan ve 985 dolara dayanan kripto para birimi, saat 15:15 itibarıyla 890 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Bu arada, söz konusu kripto para biriminin bugün işlem görmeye başladığını da belirtelim.

Yaşanan olay, Elon Musk'ın ilk marifeti olmadığı gibi son da olmayacak. Ancak bu sürecin ne zamana kadar devam edeceğini bilmek mümkün değil. Zira attığı her tweetle piyasaları alt üst etmeyi başaran milyarder iş insanı, birilerini zengin ederken birilerini de iflas ettiriyor. İşin ilginç yanı yatırımcılar, artık Whitepaper gibi önemli belgeleri okumayı bıraktılar ve Elon Musk'ın attığı bir tweetle hareket etmeye başladılar. Bu işin sonunun nereye varacağını zaman gösterecek...

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.