Dünyada teknolojiye yön veren en büyük isimler arasında yer alan Elon Musk ve Mark Zuckerberg ikilisi, geçtiğimiz günlerde liseye dönmek istedi. “Çıkışta gel” kavgalarının sosyal medyada kafes dövüşüne evrildiği şu günlerde Musk, Zuckerberg’e meydan okudu. Zuckerberg ise “Konum gönder” cevabını verdi.
İkilinin gerçekten de böyle saçma bir kavgaya girişip girişmeyeceği henüz belli değilken bugün, Musk’ın velisinden açıklama geldi. Baba Errol Musk, oğlunu rakibi karşısında pek de güçlü görmediğini açıkladı.
Elon'un kazanma şansı yok:
The Sun’a konuşan Errol Musk, Elon Musk’ın Zuckerberg karşısında kazanma şansının olmadığını öne sürdü. Ayrıca kavgaları hakkında da şu ifadeleri kullandı:
Elon Musk ya zorba olacak ya da aşağılanacak:
Dövüş olmaz diyoruz ama bazı şaşırtan açıklamalar da yok değil…
ABD’nin karma dövüş sanatları organizasyonu UFC’nin Başkanı Dana White, 23 Haziran’da ilginç bir açıklama yaptı. Başkan, 1,5 saat boyunca Elon ve Mark ikilisiyle görüştüğünü, dövüş konusunda ciddi olduklarını söyledi.