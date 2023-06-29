Elon Musk'ın babası Errol Musk, Zuckerberg-Musk ikilisinin dövüş kararı hakkında açıklamada bulundu.

Dünyada teknolojiye yön veren en büyük isimler arasında yer alan Elon Musk ve Mark Zuckerberg ikilisi, geçtiğimiz günlerde liseye dönmek istedi. “Çıkışta gel” kavgalarının sosyal medyada kafes dövüşüne evrildiği şu günlerde Musk, Zuckerberg’e meydan okudu. Zuckerberg ise “Konum gönder” cevabını verdi.

İkilinin gerçekten de böyle saçma bir kavgaya girişip girişmeyeceği henüz belli değilken bugün, Musk’ın velisinden açıklama geldi. Baba Errol Musk, oğlunu rakibi karşısında pek de güçlü görmediğini açıkladı.

Elon'un kazanma şansı yok:

The Sun’a konuşan Errol Musk, Elon Musk’ın Zuckerberg karşısında kazanma şansının olmadığını öne sürdü. Ayrıca kavgaları hakkında da şu ifadeleri kullandı:

“Elon'un, liseli davranışının bir sonucu olarak kendini zor duruma soktuğunu düşünüyorum. İkisi de soktu.”

Elon Musk ya zorba olacak ya da aşağılanacak:

“Eğer bu çılgın dövüş olursa ve Elon bu adamı yenerse, çok daha ağır ve uzun olduğu için zorba olarak anılacak. Kaybederse, dibine kadar aşağılanacak.”

Dövüş olmaz diyoruz ama bazı şaşırtan açıklamalar da yok değil…

ABD’nin karma dövüş sanatları organizasyonu UFC’nin Başkanı Dana White, 23 Haziran’da ilginç bir açıklama yaptı. Başkan, 1,5 saat boyunca Elon ve Mark ikilisiyle görüştüğünü, dövüş konusunda ciddi olduklarını söyledi.