Musk, Bebeğinin İsminin Nasıl Telaffuz Edildiğini Açıkladı

Elon Musk ve Grimes çifti, hafta başında doğan bebeklerine 'X Æ A-12' adını vermişti. Musk, bu ismin nasıl telaffuz edileceğini açıklayarak söylentilere noktayı koydu. Bununla birlikte Grimes, bebeğin isminin Musk'ın bildirdiğinden farklı bir telaffuza sahip olduğunu söylemişti.

Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, yeni doğan bebeklerine 'X Æ A-12' adını vermişti. Musk, telaffuzu zor ‘X Æ A-12’ adını vermelerine gerekçe olarak "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel dillerin modası geçecek" düşüncesini göstermişti.

Yeni doğan bebeğin adını daha da zorlaştıran şey, telaffuzunun nasıl olacağıydı. Bu hafta Instagram hesabından bebeklerinin isminin telaffuzunu paylaşan Grimes, ismin fonetik olarak 'eks ey ay' şeklinde söylenmesi gerektiğini iddia etmişti. Joe Rogan’ın hazırladığı podcast'e katılan Musk, telaffuz tartışmalarına son noktayı koydu.

İsim Grimes'ın fikriymiş:

Programda Rogan, çocuğun isminin nasıl telaffuz edileceğini sorduğu zaman açıklama yapan Musk, Grimes'ın 'isimler konusunda harika' olduğunu söyleyerek 'X Æ' kısmının partnerinin fikri olduğunu vurguladı. Bu kısmın 'eks eş' (X ve 'kül' anlamına gelen 'ash'in telaffuzu) şeklinde söylendiğini belirten Musk, 'A-12'ninse CIA'in casus uçağı 'Archangel-12'den (Baş Melek) ilhamla kendisinin koyduğunu söyledi. Musk, bu uçağın 'gelmiş geçmiş en havalı uçak' olduğunu da sözlerine ekledi.

Pazartesi günü bir Twitter kullanıcısı; Musk ve Grimes çiftinin bebeğinin isminin telaffuzunu doğru bir şekilde tahmin etmişti. 'Viv' isimli kullanıcı, ismi 'X Ash Archangel' olarak yazınca Musk da bu tweet'i beğenmişti. X Æ A-12 Musk, Elon Musk’ın altıncı çocuğu olurken Grimes’ın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. CEO, daha öncesinde 3 kez boşanmıştı.

Öte yandan Musk, koydukları ismin bir robot ismine benzediği eleştirilerine yanıt olarak insan dillerin modasının geçebileceğini ve bunun en iyi ihtimalle 5 ila 10 yıl içinde gerçekleşebileceğini söyledi. İnsanların hâlihazırda kısmen yapay zekâyla simbiyotik ilişki içinde olduğunu iddia eden Musk, bu nedenle insanların ‘güncellenmesi’ gerektiğini savundu. Joe Rogan’ın podcast'inde Elon Musk'ın ismi açıkladığı kısmı aşağıdaki videonun 0:34 dakikasından sonra izleyebilirsiniz.