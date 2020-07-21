Neuralink, Hormon Seviyesini Yapay Olarak Düzenleyebilir

Twitter'da bazı takipçilerinin sorularını yanıtlayan Elon Musk, Neuralink'in hormon seviyelerini yapay olarak düzenleyebileceği ve OKB hastalarının sinir aktivitelerinin kontrol edilebileceği yönündeki tahminlere 'evet' şeklinde yanıt verdi.

Daha çok kurucusu olduğu Tesla ve SpaceX ile gündeme gelen Elon Musk, bunların dışında insan beyni ile makineler arasında doğrudan bağlantı kurmayı hedefleyen ve beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren Neuralink adlı şirketin de kurucularından biri. Fazlasıyla aktif olduğu Twitter’da yine kendisine gelen soruları yanıtlayan Elon Musk, Neuralink ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aslında konuya “Eğer telefonlar ve giyilebilir cihazlar ile ilgili zor sorunları çözdüyseniz lütfen engineerin[email protected]’da çalışmayı bir düşünün” ifadeleriyle, Neuralink için yeni mühendisler aradıklarını duyurarak başlayan Musk, bu tweete gelen bazı soruları yanıtlamaktan da geri durmadı.

Elon Musk, Neuralink için yeni mühendisler ararken teknolojinin potansiyelinden ipuçları paylaştı

Bir takipçisinin “Neuralink implant edersek, doğrudan (kafamızdaki) çiplerden müzik dinleyebilir miyiz? Harika özellik” tweetine “Evet” şeklinde yanıt veren Musk, çiplerden müzik dinlemenin mümkün olacağına mı yoksa özelliğin harika olduğuna mı evet dediğine açıklık getirmedi.

“Neuralink’in kısmen beyindeki nöral ağlardan esinlendiğini düşünürsek, Neuralink hormon seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur mu ve bizim avantajımıza (gelişmiş yetenekler, mantık, kaygı hafifletme vb.) kullanılabilir mi?” sorusu üzerine bir kez daha evet diyen Musk, deneysel ya da teorik olarak bu tarz çalışmaların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ise belirtmedi.

Bir başka takipçisinin “Neuralink, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) için gerektiğinde sinir ağlarındaki atışları durdurabileceğini düşünüyor musun? Oksitosin, serotonin ve diğer kimyasalların salgılanması gerektiğinde kişiyi uyarabilir mi? Nöron ve sinapsları yapay olarak çalıştırabilir mi?” sorusuna da evet diyen Musk, böylece detay vermese de Neuralink’in nasıl bir potansiyele sahip olduğu konusunda ipucu paylaşmış oldu.

Neuralink; Alzheimer, Parkinson ve Demans için kalıcı bir çözüm olabilir

Elon Musk’ın daha önceki açıklamalarına göre Neuralink, beyne sinyal gönderebilmek için kafatasında açılacak bir deliğe implant edilecek. Söz konusu teknoloji, özellikle Alzheimer, Parkinson ve Demans hastaları için umut olabilir. Elbetteki sahip olduğu özelliklere göre hayatımızı tamamıyla da değiştirebilir.