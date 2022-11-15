Elon Musk ve Twitter cephesinde sular durulacak gibi görünmüyor. Dün gece 10 yıllık bir çalışanını Twitter'daki tek bir paylaşımıyla kovan Musk, 'henüz kovulmayan' Twitter çalışanlarıyla yapılan bir ankete göre şirket içinde güveni neredeyse tamamen bitirmiş durumda.

İnternet dünyası, son birkaç haftadır yalnızca Twitter ile platformun yeni sahibi Elon Musk'ı konuşuyor. Aslında bu normal zira Musk, her dakika yeni bir gelişme ile karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca da gündemden düşmüyor.

Hatırlayanlarınız olacaktır; Elon Musk, Twitter ile ilgili yaptığı açıklamalarda platformun iflas edebileceğini söylemişti. Gelen son haberler, bu öngörünün mevcut yönetim biçimiyle gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor. Çünkü yeni bir çalışmaya göre Twitter çalışanlarının Elon Musk'a neredeyse hiçi güveni yok ve milyar iş insanı yönetimindeki platformun başarılı olabileceğine inanmıyorlar.

Çalışanların yüzde 89'u, Twitter'ın başarısız olacağını düşünüyor!

Kullanıcıların anonim kaldıkları iş yeri forumu Blind üzerinden yapılan bir anket çalışması, Twitter çalışanlarının Elon Musk'a güvenmediğini ortaya çıkardı. Öyle ki çalışanların yüzde 89'u, Elon Musk yönetimindeki Twitter'ın başarılı olacağına inanmıyor. 442 doğrulanmış Twitter çalışanını kapsayan ankete göre Twitter'da çalışmayı ailelerine veya arkadaşlarına tavsiye edenlerin oranı ise yüzde 2'de kalmış durumda...

Yapılan araştırma, Twitter'daki işten çıkarma sürecine çalışanların bakış açısını da gözler önüne serdi. Öyle ki Twitter çalışanlarının yalnızca yüzde 1'lik bölümü, işten çıkarma sırasında empati yapıldığını ve 'onurlu' davranıldığını düşünüyor. Bu rakamlar, hem Musk hem de Twitter için hiç ama hiç iç açıcı değil.

Peki Twitter neden bu hale geldi?

Twitter'daki işlerin bu kadar sarpa sarmasının bazı nedenleri var. Açık konuşmak gerekirse Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından beri platformu deyim yerindeyse bakkal gibi yönetmeye başladı. Bu tek kişinin kararlarına bakan yönetim biçimi, binlerce çalışanın bulunduğu şirkette bir huzursuzluk ortamı oluşturdu. Örneğin; ortaya çıkan belgeler, Twitter ekibinin ücretli mavi tik uygulamasından önce Elon Musk'ı uyardığını ancak Musk'ın bu uyarılara kulak asmadığını gözler önüne seriyor. Çalışanlar, bu sistemin kötüye kullanılacağını ve riskler içerdiğini Elon Musk'a bildirmişler...

Musk, tek bir tweet ile 6 yıllık çalışanı kovdu

Şirket çalışanlarının Elon Musk'a güvenmemesi pek de yersiz görünmüyor. Çünkü dün akşam saatlerinde garip bir olay yaşandı. 6 yıl gibi bir süredir Twitter için çalışan Eric Frohnhoefer, Twitter'da yaptığı paylaşımlar üzerine kovuldu. Elon Musk'ın paylaşımlarını yanıtlayan ve bazı yanlış bilgileri düzelten Frohnhoefer'a yanıt veren Elon Musk, "Kovuldun" ifadesini kullandı.

Olay üzerine Forbes'in ulaştığı mühendis, şu an için resmi bir kovulma bilgisinin gelmediğini ifade etti. Frohnhoefer, beklediği gelişmeyi yakın bir gelecekte alacak gibi görünüyor. Zira konuyla ilgili açıklamalarında Elon Musk ve Twitter ekibini kast ederek, "Hepsi bir avuç korkak." dedi. Öte yandan; mühendisin bilgisayarına erişim de Twitter tarafından engellenmiş durumda.

Elon Musk neden böyle bir şey yaptı?

Eric Frohnhoefer isimlü mühendis ile Elon Musk, birkaç gündür tartışıp duruyorlar. Elon Musk'ın Twitter'daki paylaşımlarını yanıtlayan mühendis, Twitter ile ilgili açıklamalara yorum yapıyor ve bu yorumlarda genelde eleştiriyordu. Üstelik olay yalnızca Twitter'dan ibaret de değil. Mühendis, Elon Musk'ın Tesla gibi şirketleriyle ilgili de eleştirel açıklamalar yapmıştı. Tüm bunlar, Musk'ın gözünden kaçmamış ve Frohnhoefer için sonu getirmiş gibi görünüyor...

Musk şimdi de kendisini eleştirenleri kovmaya başladı

Gazeteci Casey Newton, Twitter hesabından paylaştığı bir tweette, şirketin yeni CEO'su Elon Musk'ı Slack üzerinden eleştiren çalışanların bir gecede kovulduklarına dair e-posta aldıklarını açıkladı. Şirket çalışanlarının ortaklaşa çalışabilmesi bir platform olan Slack'te pek çok yazılı odaya ek olarak çalışanlar kendi aralarında da mesajlaşabiliyor. Kovulan bazı çalışanların iddialarına göreyse Musk, bu özel mesajlarda kendisini eleştiren çalışanları tespit ederek onların bir gecede kovulmasını istedi.

Pek çok Slack kullanıcısının da bildiği üzere Slack üzerindeki özel mesajlar aslında gerçekten de özel değil. Şirket sahibi ya da yöneticiler, gerekli durumlarda Slack'e başvurarak bugüne kadar gönderilmiş tüm mesajların kayıtlarını elde edebiliyor. Bu mesajlara özel mesajlaşmalar ve hatta silinen mesajlar da dahil.