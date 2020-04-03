Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Tesla Model Y'yi parçalarına ayırıp inceleyen Sandy Munro'yu takdir etti. Munro, geçtiğimiz günlerde Tesla’nın gözdelerinden olan Model Y’yi parçalarına ayırıp incelediği bir video serisi başlatmıştı.

Üretim konusunda danışmanlık hizmeti veren Munro & Associates’in kurucusu Sandy Munro, özellikle Tesla araçları takip edenlerin yakından tanıdığı bir isim. Daha önceleri Tesla araçlarla ilgili paylaşımlarda bulunan Munro, bu kez Tesla’nın gözdelerinden olan Model Y’yi parçalarına ayırıp incelediği bir video serisi başlattı.

Munro, son videosunda elektrikli aracın kablolarını, frenlerini ve arka gövdesini incelerken bu videoya bir cevap da Tesla CEO’su Elon Musk’tan geldi. Yapıcı eleştirilere açık olduğunu her fırsatta vurgulayan Musk, Twitter’dan yaptığı açıklamada Munro'dan gelen kaliteli eleştirel geri bildirimleri takdir ettiğini söyledi.

Munro, Tesla ekibinin Model Y’de çıkardığı işten memnun olduğunu söyledi:

Elon Musk ve Tesla, yapıcı olduğu ve şirketin araçlarıyla diğer ürünlerini geliştirmeye yardımcı olduğu sürece insanların eleştirilerini ve görüşlerini dikkate almasıyla biliniyor. Bu yüzden Musk’ın uzman bir otomobil danışmanından gelen tavsiye ve geri bildirimleri takdir etmesi pek de şaşırtıcı sayılmaz.

Tesla Model Y’yi parçalarına ayırdığı son videosunda Munro, otomobilin kablolarını ve frenlerini ele aldı. Tesla’nın düşük gerilim kablolarına verdiği ekstra çabadan memnun olduğunu belirten uzman isim, Tesla’nın kalite açısından mükemmel bir iş çıkardığını da sözlerine ekledi. Munro, Model Y’nin frenlerini incelediği bir başka videodaysa bu araçtaki fren kaliperlerinin Model 3’e kıyasla çok daha ağır ve daha güçlü olduğunu söyledi.

Yaptığı incelemelerle Elon Musk’ın da saygısını kazanmayı başaran Munro, ilerleyen günlerde Model Y’yi en son cıvataya kadar sökmeyi planlıyor. Araç tamamen parçalanıp incelendikten sonraysa Model 3 ve Model Y arasında tam bir karşılaştırma yapma imkânına sahip olacağız.