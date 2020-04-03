Tesla, Araçlarına Oldukça Kullanışlı Bir Özellik Ekliyor

Elektrikli otomobil devi Tesla, kullanıcılarına araç kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri araç içinden izleme imkânı sağlayacak özelliği getiriyor. Yeni özelliğin hangi güncellemeyle ve ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

Elektrikli otomobillerin yükselmesine öncü olan Tesla, araçlarına güncellemelerle birlikte yepyeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre Tesla araçlarının alacağı yeni güncellemeyle birlikte kullanıcıların oldukça hoşuna gidecek bir özellik kullanıma sunulacak.

Eshak Mir isimli bir Tesla kullanıcısı tarafından keşfedilen yeni özelliğe göre Tesla araçlarda bulunan Dashcam Viewer’a kaydedilen klipleri izleyebilme özelliği gelecek. Özelliğin çok yakın zamanda yeni bir OTA güncellemesiyle geleceğini söyleyen Eshak Mir, maalesef güncellemeye dair net bir detay paylaşmadı.

Tesla kullanıcıları kameraların kaydettiği görüntüleri araç içinden izleyebilecek:

Tesla Dashcam Viewer’a gelecek yeni özellik, Tesla araçlara gelecek yeni OTA güncellemesinin sürüm notlarında kendisini gösterdi. Sürüm notlarında yer alan bilgiye göre Tesla kullanıcıları, Dashcam Viewer ile araç içindeki dokunmatik ekran üzerinden yol kamerası tarafından veya Sentry (Gözcü) modunda kaydedilmiş olayları ve videoları izleyebilecek.

Tesla kullanıcıları, kaydedilen görüntüleri araç içindeyken izlemek için birkaç basit adım uygulayacak. Kullanıcılar, öncelikle aracı PARK pozisyonuna getirerek Dashcam simgesine tıklayacak ve ‘Launch Viewer’ seçeneğini aktif edecek. Araç DRIVE pozisyonunda olursa Dashcam simgesine basılması durumunda kayıt alınmaya devam edecek.

Tesla araçlardaki kameralar tarafından USB sürücüsü üzerinde kaydedilen görüntülere ulaşmak için oynatıcının sol üst köşesinde bulunan ‘Menü’ tuşuna basılması gerekiyor. Bu menüde tüm videolar bulunması kolay olsun diye konum, tarih ve küçük resimlerle kategorize edilmiş durumda.

Dashcam ve Sentry kameraları tarafından kaydedilen görüntülere ayrı ayrı ulaşmak isteyen kullanıcılara da bir seçenek sunulacak. Tesla kullanıcıları, listelenen videolarda ‘Dashcam’ ve ‘Sentry’ sekmeleri sayesinde istedikleri kategorideki videoya ulaşabilecek.

Tüm bunların yanı sıra kullanıcılar tek bir kamera tarafından kaydedilmiş görüntülere de bakabilecek. Yalnızca bir kameradan kaydedilmiş görüntüleri izlemek isteyen kullanıcılar, oynatıcıda bulunan ve ‘Front, Rear, Left, Right’ şeklinde isimlendirilen görüntülere tıklayarak ilgili kameranın görüntülerine ulaşabilecek.