Elon Musk'ın X'te yaptığı bir paylaşım, kripto para piyasalarını hareketlendirdi. Dogecoin ve Bitcoin'de ani bir yükseliş yaşandı. İşte o paylaşım ve piyasalardaki son durum...

Kripto para yatırımcıları, son dönemlerde Donald Trump tarafından yapılan açıklamalara odaklanmış durumda. Kasım 2024'te gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için bir kez daha adaylığını açıklayan Donald Trump, kripto paraları ciddi anlamda destekliyor ve bu da yatırımcıları umutlandırıyor. İşin içine milyarder iş insanı Elon Musk'ın da dahil olması, piyasaları ciddi anlamda etkilemiş durumda.

Sektörü yakından takip eden okurlarımız mutlaka duymuştur; geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Donald Trump, kuracağı hükûmette Elon Musk'a yer verebileceğini söyledi. Elon Musk da bu fırsatı kaçırmadı ve 44 milyar dolara satın aldığı mikroblog platformu X'te dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda yer alan Dogecoin (DOGE) vurgusu, kripto paraların yükselişe geçmesini sağladı.

DOGE, yüzde 5'ten fazla değer kazandı

Elon Musk'ın X'te yaptığı paylaşımın ardından yükselişe geçen Dogecoin (DOGE), saatler içerisinde yüzde 5'ten fazla değer kazandı. Bu kripto varlık, an itibarıyla 0,10540 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Öte yandan; benzer bir durum Bitcoin (BTC) cephesinde de yaşanıyor. Paylaşımdan önce 57 bin dolar seviyelerinde işlem gören BTC, an itibarıyla 60 bin 830 dolar seviyelerine ulaşmış durumda.

Kripto para piyasalarının yeşillenmesi sağlayan paylaşım ise şöyle:

Hizmet etmeye hazırım.