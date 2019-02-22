Rap dünyasının en saygıdeğer isimlerinden Eminem, resmi Twitter hesabı üzerinden Punisher'ı iptal eden Netflix'e kin kustu.

Kelly Machine Gun'ın kendisine attığı diss sonrasında eski asi hallerine geri dönen Eminem, Twitter üzerinden Netflix'e ateş püskürdü. Çizgi romanlara ve süper kahramanlara ilgisiyle bilinen Eminem, Punisher'ın iptal edilmesine biraz içerlemiş gibi görünüyor.

"Sevgili Netflix, Punisher'ın iptal edilmesi üzerine:

Her şeyin içine ettiniz!!

Saygılar, Marshall."

Daredevil, Iron Fist ve Luke Cage'in ardından Punisher ve Jessica Jones'u da iptal eden Netflix, sadece izleyicilerden değil bu tür ünlü isimlerden de büyük tepki çekiyor. Ancak tüm bu sürecin arkasında Marvel ve Disney'in payı da biraz gözardı ediliyor gibi de gelmiyor değil. Nitekim Disney+ için arka planda ciddi bir lobi faaliyeti olduğunu görmek pek de zor olmasa gerek.