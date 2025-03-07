Bir pazar araştırma şirketi, en çok kullanıcıya sahip olan üretken yapay zekâ araçlarını analiz etti. En popüler yapay zekâ aracı, tahmin edilebileceği üzere ChatGPT oldu.

Pazar araştırma şirketi a16z, rekabetin her geçen gün biraz daha arttığı yapay zekâ sektörüne ilişkin bir araştırma yaptı. Bu araştırma, en popüler üretken yapay zekâ araçlarının hangileri olduğunu ortaya koydu. Paylaşılan veriler arasında en çok da ChatGPT ile ilgili olanların dikkat çekici olduğunu söylemeliyiz.

a16z'nin paylaştığı verilere göre dünyanın en popüler üretken yapay zekâ aracı, tahmin edebileceğiniz üzere ChatGPT. Ancak bu üretken yapay zekâ, en çok da yeni bir işlevsellik duyurduğu zaman kullanıcı patlaması yaşıyor. Hatta OpenAI, büyük duyurular gerçekleştirdikten sonra önce kullanıcı kaybediyor. Sonraki aşamada duyurulan yeni bir özellik ise yapay zekânın kullanıcı sayısında doping etkisi yaratıyor.

ChatGPT'nin aktif kullanıcı sayısı 400 milyona dayandı!

Yapılan araştırmaya göre ChatGPT kullanıcı sayısı, haftalık bazda 400 milyona merdiven dayamış durumda. a16z, bu kullanıcı sayısının 175 milyon kadarının ChatGPT'ye mobil uygulama üzerinden eriştiğini ifade ediyor. Hatta araştırma, ChatGPT mobil uygulamasının daha istikrarlı bir büyüme gösterdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre ChatGPT mobil uygulaması, her ay yüzde 5 ila yüzde 15 arasında yeni kullanıcı kazanıyor.

Aylık bazda en çok tekil ziyaretçisi olan üretken yapay zekâ araçları şöyle:

ChatGPT Deepseek character.ai Perplexity JanitorAI Claude QuillBot Suno Spicychat.ai Doubao

Peki siz burada yer alan yapay zekâ araçlarının hangilerini kullanıyorsunuz?