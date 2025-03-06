OpenAI ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Konuya aşina kaynaklara göre şirket, yakında duyuracağı yapay zekâ ajanları için dudak uçuklatan paralar isteyecek.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. The Information, firmanın çok yakında yepyeni yapay zekâ ajanları duyuracağını açıkladı. Ancak bu ajanlar, fiyatlarıyla dudak uçuklatacaklar gibi görünüyor.

İddiaya göre OpenAI, çok yakında farklı işlere odaklanan yapay zekâ ajanları duyuracak. Bu ajanlar arasında yüksek gelirli beyaz yaka, yazılım uzmanı ve doktora düzeyinde çalışmalar yapan bir araştırmacı bulunacak. OpenAI'ın bu ajanlar için oldukça yüksek fiyatlar isteyeceği konuşuluyor.

Aylık fiyatlar 730 bin TL'ye kadar yükselecek!

The Information'ın hazırladığı rapora göre müşteriler, yeni yapay zekâ ajanları için aylık 730 bin TL'ye kadar ödeme yapacaklar. Bu bağlamda; yüksek gelirli beyaz yaka ajanı için 2.000 dolar, yazılım uzmanı ajanı ise aylık 10 bin dolara mâl olacak. Doktora düzeyinde araştırmalar yapan ajan içinse 20 bin dolar, yani 730 bin TL ödeme yapılması gerekecek.

Yapay zekâ ajanları, üstlendikleri işi yapabiliyor olmaları nedeniyle dikkat çekiyorlar. Ancak bu ajanlar, daha çok kurumsal şirketlere yönelik çözümler. OpenAI'ın da paraya ihtiyacı olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak bu fiyatlar, büyük şirketler tarafından kabul edilebilir gibi görünüyor. Neticede bir şirket, aylık 20 bin dolara tuttuğu araştırmacı ile milyonlarca dolarlık ciroya ulaşabilir.