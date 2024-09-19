Pazar araştırma şirketi CCI Insight, 2024'ün ikinci çeyreği için ikinci el telefon pazar verilerini yayımladı. Araştırmaya göre Apple, ikinci el telefon pazarında tüm rakiplerini geride bırakmış durumda.

Pazar araştırma şirketi CCI Insight, ikinci el telefon pazarına ilişkin son çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Yapılan araştırma, küresel ikinci el telefon pazarının iki marka üzerinden yürüdüğünü gözler önüne serdi.

Bu markalar, tahmin edebileceğiniz üzere Apple ve Samsung'du. İki markanın ikinci el telefon pazarındaki toplam payı, yüzde 80'di. Xiaomi, Huawei, vivo, OPPO, realme gibi diğer markaların toplam pazar payı ise sadece yüzde 20 seviyesinde kaldı.

İkinci el telefon pazarında zirve Apple'ın

Marka Pazar payı Apple Yüzde 62 Samsung Yüzde 18 Diğer Yüzde 20

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere ikinci el telefon pazarının lideri, açık ara farkla Apple. Samsung ise listenin ikinci sırasında olsa da zirveden epey uzakta. Diğer markalar ise bir araya gelseler bile Apple'a yetişemezler gibi görünüyor.

İkinci el telefon fiyatları düştü!

2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin yapılan araştırma, ikinci el telefon fiyatlarının düştüğünü de gözler önüne serdi. Bu bağlamda; fiyat ortalaması yüzde 13'lük düşüş yaşadı. Pazarın toplam büyüklüğü 7,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Peki sıfır model telefonlarda durum nasıl?