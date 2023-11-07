Bilim insanları, Endonezya'da yer alan Gunug Padang adlı yapının bilinen en eski insan yapımı piramit olduğunu nihayet kanıtladı.

Arkeologlar, jeofizikçiler, jeologlar ve paleontologlar tarafından yapılan çalışmalarda, Endonezya'da bulunan Gunung Padang'ın bilinen en eski insan yapımı piramit olduğu kanıtlandı. Java'nın batısında eski bir volkanın tepesinde yer alan yapının kutsal bir alan olabileceği ifade ediliyordu.

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda sismik tomografi, elektriksel direnç tomografisi ve zemin-delici radarlar kullanıldı. Ayrıca tepe yapısında açılan çukurlardan da örnekler toplandı ve radyokarbon yaş tespit teknikleri kullanıldı. Elde edilen bulgulara göre Gunung Padang, büyük oranda insan eliyle inşa edilmiş bir yapı. Üstelik de yapının yaşı 14 bin ile 25 bin arasında bir yerde.

25 bin yaşında olabilecek bu yapı, nasıl hala korunuyor?

Gunung Padang'a bugün giderseniz bir piramide benzeyen bir tepe yapısını görürsünüz. Yapı büyük bir toprak örtüsünün altında kalmış durumda. Bu yüzden de ortaya çıkan yapı, herhangi birinin ziyaret edebileceği bir durumda değil. Çalışmalara göre ilk olarak binlerce yıl önce insanlar, artık faal olmayan volkan üzerinde şekiller oyarak piramidn ilk halini inşa etmeye başlamış. İlk kat, tamamen şekillendirilmiş lavdan oluşturulurken, binlerce yıl sonra yapıya tuğlalardan ve kayalardan oluşan ikinci kat çıkılmış. Son olarak da milattan önce 2000 ile 1100 arasında toprak, taş teraslar ve diğer elementlerden oluşan üçüncü kat yapıya eklenmiş.

Araştırmada piramidin içinde bazı boş bölmeler olduğu da tespit edildi. Bu da yapı içinde gizli bölmeler bulunabileceği anlamına geliyor. Araştırmacılar bu kısımları da ileride keşfetmeyi planlıyor. Gunung Padang ise bu çalışma ile birlikte bilinen en eski insan yapımı piramit oluyor.