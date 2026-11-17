Elektrikli bisiklet denildiğinde karşımıza genelde Specialized, Trek, Cube, Giant, Salcano, Kron ve Bisan gibi pek çok marka çıkıyor. Ancak bunların arasında en iyi elektrikli bisikleti seçerken sadece markaya odaklanmak yeterli değil.

Şehir içi trafiğinden kaçmak, yokuşları terlemeden tırmanmak ya da sadece hafta sonu keyifli sürüşler yapmak için seçeceğiniz elektrikli bisikletin markası kadar motor gücü ve sunduğu özellikler de bir o kadar önemli.

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Sizin için bu rehberde 2026 yılı itibarıyla Türkiye pazarındaki en popüler elektrikli bisiklet markalarını, teknik detayları ve güncel fiyatlarını inceliyoruz.

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Elektrikli Bisiklette Motor Gücü ve Batarya Kapasitesi Nasıl Seçilir? - 2026

Elektrikli bisikletlerde genellikle ilk olarak motor gücüne ve batarya kapasitesine bakılır. Motor gücü size pedal çevirirken ne kadar destek verileceğini belirler, batarya kapasitesi de tek şarjla ne kadar yol gidebileceğinizi gösterir.

250 W Motor Türkiye'de Yasal Sınırı Nasıl Belirliyor?

Türkiye'deki mevzuata göre bir elektrikli bisikletin yasal olarak "bisiklet" sayılabilmesi için azami sürekli anma gücünün 250 W sınırını geçmemesi şart. Üstelik hızınız 25 km/saate ulaştığında ya da siz pedal çevirmeyi bıraktığınızda motor desteğinin otomatik olarak kesilmesi gerekiyor. Bu kurallara uyan elektrik destekli modelleri Karayolları Trafik Kanunu kapsamında normal bir bisiklet gibi kullanabiliyorsunuz.

Yani ehliyet almanıza veya plaka çıkarmanıza gerek yok. Eğer motor gücü daha yüksek ya da gaz koluyla çalışan farklı bir model düşünüyorsanız, o noktada motorlu taşıt prosedürlerini ayrıca araştırmanızda fayda var.

Watt-saat (Wh) Değeri Tek Şarjla Gidilen Mesafeyi Nasıl Etkiler?

Bataryanın depolayabileceği elektrik enerjisi miktarını gösteren Watt-saat (Wh) değerini, bir aracın yakıt deposunun hacmi gibi düşünebilirsiniz. Örneğin 500 Wh kapasiteli bir batarya, aynı sürüş koşullarında 360 Wh kapasiteli bir modele kıyasla daha fazla enerji barındırır ve teorik olarak daha uzun menzil sunar. Ancak iş pratik kullanıma geldiğinde tek şarjla gidilebilecek kilometreler sadece bataryaya bağlı kalmaz.

Sürücünün kilosu, tırmanılan yokuşların dikliği, hava sıcaklığı, lastiklerin hava basıncı, rüzgar direnci ve seçtiğiniz elektrik destek seviyesi menzili doğrudan etkiler.

Orta Motor ve Göbek Motor Arasındaki Fark Nedir?

Elektrikli bisikletlerde kullanılan motor teknolojisi iki ana kategoriye ayrılır: orta ve göbek motorlar. Orta motorlar doğrudan pedal krankının bulunduğu merkeze konumlandırılır ve bisikletin vites sistemiyle tam entegre çalışır. Bu sayede özellikle dik yokuşlarda veya engebeli arazilerde bisikletin ağırlık dengesi bozulmaz, çok daha doğal ve güçlü bir tork aktarımı elde edersiniz.

Göbek motorlar ise ön veya arka tekerleğin merkezinde yer alır. Genellikle daha ekonomik bütçeli şehir içi modellerinde karşımıza çıkan bu sistemler, düz yollarda işe gidip gelmek için fazlasıyla yeterlidir. Bakım maliyetleri ve ilk alım avantajı sunmalarına rağmen, dik yokuşlarda orta motorlar kadar verimli olamazlar ve arka tekerleğe binen ağırlık nedeniyle sürüş dengesini bir miktar etkileyebilirler.

Şehir, Dağ ve Katlanır Elektrikli Bisiklet Arasındaki Fark Nedir?

Elektrikli bisikletler kullanım amaçlarına göre farklı gövde ve donanımlarla üretiliyor. Şehir modelleri konfor ve pratikliğe, dağ modelleri dayanıklılık ve arazi performansına, katlanır modeller ise taşınabilirliğe odaklanıyor. Dolayısıyla satın alma aşamasında bisikleti nerede kullanacağınızı belirlemek, ilk kriter olmalıdır.

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Şehir Tipi Elektrikli Bisiklet Hangi Kullanıma Uygun?

Şehir tipi elektrikli bisikletler, evden işe gitmek, market alışverişi yapmak veya sahil boyunda keyifli tur atmak isteyen günlük kullanıcıların tercih edebileceği en iyi bisiklettir. Dik oturma pozisyonuna sahip oldukları için sırtınızı, boynunuzu ve bileklerinizi yormazlar. Eğer sürüşlerinizin tamamı asfalt yollarda geçecekse, kalın lastikli ve ağır dağ bisikletleri yerine şehir veya trekking sınıfı modellere odaklanmanız sürüş kalitenizi katbekat artıracaktır.

Katlanır Modeller Toplu Taşımayla Nasıl Kullanılır?

Evde veya iş yerinde bisiklet park yeri bulamayanlar, otomobil bagajına rahatça sığdırabileceği bir model arayanlar ya da sabah rutininde metro, Marmaray ve otobüs gibi toplu taşımaları bisikletle birlikte kullananlar için katlanır modeller oldukça iyi bir alternatiftir.

Elektrikli Dağ Bisikletinde Süspansiyon Neyi Değiştirir?

Elektrikli dağ bisikletlerinde süspansiyon sistemi, bozuk zeminlerde sürüş konforunu ve kontrolü artırıyor. Ön süspansiyonlu modeller günlük kullanım ve hafif arazi sürüşleri için yeterli olabilirken çift süspansiyonlu modeller daha zorlu parkurlarda avantaj sağlıyor. Bununla birlikte çift süspansiyonlu modellerin daha ağır ve pahalı olabildiğini de belirtelim. Bisikleti çoğunlukla asfalt yollarda kullanacaksanız bu donanıma fazladan bütçe ayırmanız gerekmeyebilir.

Specialized, Trek ve Cube Elektrikli Bisikletleri Nasıl Ayrışıyor?

Premium elektrikli bisiklet segmentinde adından söz ettiren Specialized, Trek, Cube ve Giant gibi markalar motor, batarya ve kadro mimarisini tek bir bütün halinde mühendislik harikası olarak sunar. Bu markaların en büyük avantajı, yüksek malzeme kalitesi, gelişmiş sensör teknolojileri ve yılların bisiklet üretim tecrübesini kusursuz bir şekilde birleştirmeleridir.

Specialized ve Trek Modelleri Hangi Segmentte Öne Çıkıyor?

Specialized, Turbo ürün ailesiyle şehir içi ulaşımdan ekstrem dağ sürüşlerine kadar geniş bir yelpaze sunar. Turbo Levo serisi zorlu dağ parkurlarında kendini kanıtlarken, Turbo Vado serisi şehir içi konforu arayanların gözdesidir. Trek ise Powerfly, Rail, Fuel+ ve FX+ gibi serileriyle bilinir. Türkiye pazarında Powerfly+ 4 800 Wh Gen 5 ve Powerfly+ 6 Gen 5 gibi güncel modelleri bulmak mümkündür.

Cube ve Giant Elektrikli Bisikletleri Nasıl Karşılaştırılır?

Cube, özellikle Reaction Hybrid ve Stereo Hybrid serileriyle elektrikli dağ bisikleti kategorisinde Avrupa'nın en çok tercih edilen markalarından biridir. Farklı kadro boyları ve batarya seçenekleriyle her seviyeden kullanıcıya hitap eder. Giant ise kendi bünyesinde geliştirdiği SyncDrive motor teknolojisiyle fark yaratır. Örneğin SyncDrive Pro 4 sistemi 120 Nm tork ve 850 W maksimum anlık güç sunabilir. Bu yüksek gücün anlık tepe değeri olduğunu ve Türkiye'deki 250 W yasal sürekli anma sınırı kuralının her zaman geçerli olduğunu unutmamak gerekir.

Bosch ve Shimano Motor Sistemleri Arasındaki Fark Nedir?

Bosch Performance Line CX, özellikle elektrikli dağ bisikletlerinde güçlü tırmanış performansıyla öne çıkıyor. Güncel sistemin teknik verilerinde 120 Nm maksimum tork ve 250 W sürekli anma gücü belirtiliyor. Shimano STEPS EP801 ise 85 Nm tork değerine ve yaklaşık 2,7 kg ağırlığa sahip ve daha hafif ve kompakt motor yapısıyla arazi sürüşlerinde tercih edilebiliyor.

Bosch Shimano Güçlü yokuş desteği Doğal pedal desteği Geniş batarya seçenekleri 85 Nm tork eBike Flow uygulaması E-TUBE bağlantısı

Salcano, Kron ve Bisan: Yerli Elektrikli Bisiklet Markaları Ne Sunuyor?

Türkiye pazarında daha ulaşılabilir bütçelerle elektrikli bisiklet deneyimi yaşamak isteyenler için Salcano, Kron, Bisan ve Carraro gibi köklü yerli markalar öne çıkıyor.

Salcano ve Kron Modelleri Hangi Fiyat Aralığında?

Salcano, elektrikli segmentte şehir içi katlanır Marina serisi ve arazi odaklı Cappadocia serisiyle yer alır. Kasım 2026 piyasa verilerine göre Salcano Cappadocia 2 modelinin liste fiyatı 68.000 TL civarındadır. Kron ise Zeon, Zeon Lady, Makalu, Agartha ve Mayon gibi zengin bir model çeşitliliğine sahiptir. Kasım 2026 fiyatları 146.880 TL ile 201.880 TL arasında değişiklik göstermekte olup özellikle Zeon ailesi şehir kullanıcılarından büyük ilgi görmektedir.

Bisan ve Carraro Elektrikli Bisikletlerinin Öne Çıktığı Noktalar Neler?

Bisan; Arrow, Moon ve E-City gibi modelleriyle bütçe dostu alternatifler sunar. Moon modeli 46.180 TL, Arrow Alivio 26 modeli ise 60.820 TL fiyat etiketiyle listeleniyor. Carraro ise daha profesyonel donanım kombinasyonlarına odaklanıyor. Örneğin Rhino modelinde Shimano STEPS E8000 orta motor, 504 Wh batarya ve 70 Nm tork yer alırken, üreticinin tavsiye ettiği perakende satış fiyatı 150.470 TL olarak belirlenmiştir.

Yerli Markalarda Batarya ve Yedek Parça Erişimi Nasıl?

Elektrikli bisiklet satın alırken sadece bisikletin peşin fiyatına değil, uzun vadeli parça sürdürülebilirliğine de dikkat etmelisiniz. Bataryalar zaman içinde kimyasal ömürlerini tamamlar ve yenilenmeleri gerekebilir. Satın alma aşamasında şu kriterleri mutlaka sorgulayın:

Batarya için ayrı yedek parça satışı yapılıyor mu?

Batarya değişimi markanın yetkili servisinde gerçekleştirilebiliyor mu?

Motor ve kontrol ünitesi için teknik servis desteği bulunuyor mu?

Garanti süresi bataryayı ve elektrik sistemini kapsıyor mu?

Bisikletin bataryası standart bir bağlantıya mı sahip, yoksa modele özel mi üretilmiş?

Özellikle modele özel bataryalarda ileride parça bulma sorunu yaşamamak için satın alma öncesinde servisle görüşmekte fayda var.

Elektrikli Bisiklet Fiyatları 2026: Motor ve Batarya Bazında

Elektrikli bisiklet fiyatları motorun markasına, batarya kapasitesine, kadro malzemesine, süspansiyon sistemine ve kullanılan ekipmanlara göre değişiyor.

Türkiye'de Elektrikli Bisiklet Kaç TL?

Kasım 2026'da kontrol edilebilen marka ve satış sayfalarındaki bazı örnek fiyatlar şöyle:

Marka ve model Fiyat Salcano Cappadocia 2 68.000 TL Bisan Moon 46.180 TL Bisan Arrow Alivio 26 60.820 TL Kron Zeon 146.880 TL Kron Mayon 195.000 TL Carraro Rhino 150.470 TL

Orta Motorlu ve Göbek Motorlu Modeller Fiyat Olarak Nasıl Ayrışıyor?

Bütçeyi belirleyen en keskin çizgi motor tipidir. Göbek motorlu modeller daha basit mekanikleri sayesinde başlangıç bütçesini yormayan, erişilebilir fiyatlarda kalır. Ancak işin içine Bosch veya Shimano gibi markaların orta motor sistemleri ve yüksek tork değerleri girdiğinde, fiyatlar doğal olarak yukarı tırmanır.

Yedek Batarya Fiyatı Ne Kadar?

Yedek bataryalar için her markaya uyan tek bir fiyat söylemek mümkün değil. Bataryanın voltajı, kapasitesi (Wh) ve içindeki hücrelerin kalitesi etiketi doğrudan değiştirir. Örneğin Bosch'un PowerTube ailesinde 400 Wh'den 800 Wh'ye kadar pek çok seçenek var; ancak güncel yedek parça fiyatını alacağınız bisikletin modeline göre bayiden ayrıca sormak en doğrusu.

Elektrikli Bisiklet Markaları: Kullanıcı Yorumları

Elektrikli bisiklet kullanıcılarının değerlendirmelerine bakarken yalnızca motor gücü değil, bataryanın günlük kullanım performansı, yokuşlarda sağladığı destek ve servis hizmetlerine de dikkat etmek gerekiyor.

Kullanıcılar Hangi Markanın Bataryasını Daha Uzun Ömürlü Buluyor?

Kullanıcı yorumlarına baktığımızda batarya hücresinin markasının büyük önem taşıdığını görüyoruz. Örneğin Salcano Marina W kullananların deneyimlerinde LG batarya hücreleri sayesinde düz yolda 50 kilometreye varan menzillere ulaşıldığı belirtiliyor. Yine de tek bir modeldeki deneyimi tüm markaya genellememek gerek.

Yorumlarda Yokuş Performansı Nasıl Değerlendiriliyor?

Kullanıcıların bu noktada ortak görüşü oldukça net: Eğer yaşadığınız şehir yokuşluyusa, göbek motorlu modeller dik rampalarda biraz nefes nefese kalabiliyor. Orta motorlu modeller ise vitesle uyumlu çalıştığı için en dik yokuşları bile düz yolmuş gibi tırmanmanızı sağlıyor.

Şehir İçi Ulaşımda Kullananların Ortak Önerisi Ne?

Bisikleti her gün işe gidip gelmek için kullananların en çok altını çizdiği detay çıkarılabilir batarya ve ağırlık. Eğer apartmanda oturuyorsanız ve bisikleti her gün 3. kata sırtınızda çıkarmak istemiyorsanız, sadece bataryasını anahtarla söküp evde şarj edebileceğiniz modelleri tercih etmek hayatınızı kurtarır.

Elektrikli Bisiklet Markaları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Elektrikli Bisiklet İçin Ehliyet Gerekir mi?

Motor gücü 250 W sınırını aşmayan, pedal çevirmeyi bıraktığınızda gücü kesen ve 25 km/saat hızda desteği sonlandıran elektrikli bisikletler için ehliyet, plaka veya ruhsat gerekmez.

Elektrikli Bisiklet Tek Şarjla Kaç Kilometre Gider?

Kullanım şartlarına, batarya boyutuna ve sizin kilonuza göre değişmekle birlikte tek şarjla ortalama 25 ile 100 kilometre arasında yol yapabilirsiniz. Düşük destek modunda (Eco) ve düz yolda bu mesafeyi daha da yukarı çekmek mümkün.

Elektrikli Bisiklet Kaç Saatte Şarj Olur?

Standart bir elektrikli bisikletin tam şarj süresi genellikle 4-6 saat arasında değişiyor. Ancak batarya kapasitesi ve şarj cihazının gücü bu süreyi değiştirebilir.

Elektrikli Bisiklet Yağmurda Kullanılır mı?

Evet, üreticinin kullanım talimatlarına uygun olduğu sürece elektrikli bisikletler normal yağmurlu havalarda kullanılabilir. Ancak batarya ve motorun suya tamamen dayanıklı olduğu düşünülmemeli. Su birikintilerinden, selden ve basınçlı suyla yıkamaktan kaçınılmalı.