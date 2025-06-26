İçerik üreticiliği günümüzde herkesin olmak isteyen varsa gelsin. Bu içeriğimizde içerik üreticisi olmak isteyenlerin kesinlikle göz atması gereken ekipmanlara göz atıyoruz.

Sosyal medya çağında bulunduğumuz için günümüzde birçok insan, içerik üreticisi olmak istiyor. Tabii ki bunu en çok isteyenler arasında gençler var. Biz de hazır yaz tatili de gelmişken önümüzdeki birkaç ay içinde yayıncılıktan influencer’lığa kadar içerik üreticiliğine başlamak isteyen öğrenciler için bir liste hazırlayalım dedik.

Bu içeriğimizde içerik üreticisi olmak isteyenlere uygun gerekli ekipmanlara bakıyoruz. Tabii ki buradaki ekipmanların hepsine ihtiyaç yok. Sadece telefonunuzla bile içerik üreticisi olabilirsiniz. Ancak buradaki ürünler yardımıyla çok daha profesyonel içerikler çıkarmanız mümkün.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçerik üreticisi olmak isteyenlere alınabilecek hediyeler:

Kulaklık Logitech G335 oyuncu kulaklığı HyperX Cloud III DTS X

Kamera Logitech C920 PRO HD 1080p kamera DJI Osmo Pocket 3 GoPro Hero 13 Black Meta Rayban gözlükler

Yeşil perde Ada Greenbox yeşil perde 1.5 x 2m

Tripodlar ve telefon tutucuları Xiaomi Mi Tripod telefon tutucu Garman R1S tripod Asfal LED ışıklı tripod

Mikrofon Fifine Ampligame A8 HyperX HMIS1X-XX-BK/G Solocast Mikrofon

Işık Smyling Ring Light LED ışık Asfal 10” halka LED 210 cm ışık



Kulaklık

Kablolu

240 gram ağırlık

Rahat tasarım

3.5 mm

40 mm'lik neodymium sürücüleriyle canlı, temiz stereo ses

Bilgisayar aksesuarları konusunda en çok öne çıkan markalardan olan Logitech'in G335 kulaklığı, oyun odaklı bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden yayıncılık yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bir cihaz. Kablolu tasarıma sahip modelin 240 gram ile oldukça hafif olduğunu da söyleyelim.

Kablosuz

120 saate varan pil ömrü

53 mm açılı sürücüler

2,4 Ghz bağlantı

PC, PS5, Xbox, Nintendo Switch gibi cihazlarla uyumlu

HyperX imzası taşıyan bu model, yine yayıncı gibi içerik üreticisi olmak isteyenlerin yönelebileceği bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Rahat tasarımı, uzun süreli pil ömrü, kaliteli ses ve mikrofonuyla uzun süre kullanımda sizi mutlu edecektir.

Kamera

1080p/30 fps veya 720p/30 fps HD görüntü kalitesi

Stereo kalitede ses

Her iki tarafta mikrofon

5 elementli cam mercek

Gizlilik koruma kapağı

Web kamerası aramak isteyenlerin tercih edebileceği bir model olan Logitech C920 Pro kamera, 1080p görüntü kaydına olanak tanıyor. Evde yayın yapmak isteyenlerin kullanabileceği bu modelde; stereo kalitede ses, iki tarafta da mikrofon gibi özellikler de var.

2.0 inçlik dokunmatik ekran, 700 nit parlaklık

179 gram ağırlık

4K/120 FPS çekim

512 GB'a kadar microSD desteği

Çok daha iyi parlaklık ve gölge performansı sunan1 inç CMOS sensör

Kompakt tasarım

Web kamerası olarak kullanma

4K 60 FPS'te 118 dakika civarı pil ömrü

Şu anda içerik üreticiliği amacıyla alınabilecek en iyi kameralardan biri DJI'ın Osmo Pocket 3 modeli. Bu model, ister sosyal medya için isterseniz de daha uzun video üretimi için yüksek kalitede görüntüler çekmek için kullanılabilir. Ayrıca küçük yapısı sayesinde hiç rahatsız olmadan her yere de götürebilirsiniz.

5.3K60/4K120/2.7K240 Video

27 MP fotoğraf

HyperSmooth 6.0 Görüntü Sabitleme

1/1.9 inç görüntü sensörü

Ön ve arkada LCD ekran

Geliştirilmiş enduro batarya

10 metreye kadar suya dayanıklılık

Tabii ki kamera deyince GoPro'dan bahsetmek olmaz. Bütçesi yüksek olan ve içerik üreticisi olmak isteyen kişiler, GoPro Hero 13 modelini tercih edebilir. YouTube gibi platformlar için yüksek kalite görüntüler yakalamanızı sağlayacaktır. Ayrıca hareketli çekimler için aksiyon kamerası arıyorsanız da size çok uygun.

Klasik şık Wayfarer tasarımı

HD video kaydı

5 MP ana kamera

12 MP ultra geniş kamera

30 dakikaya kadar canlı yayın

Hoparlörler

Mikrofon

133 gram ağırlık

32 GB depolama

Son zamanlarda Meta'nın günlük kullanıma uygun akıllı Rayban gözlükleri içerik üretiminde iyice popülerleşmiş duurmda. Sadece gözlüğü takarak yaptıklarınızı çekip içerik üreticisi olabilirsiniz. Sunduğu özellikler de sosyal medyayaya uygun içerikler için gayet yeterli.

Yeşil Perde

Yeşil perde konusunda çok fazla seçeneğiniz var. Biz de aralarından en çok satılanı seçtik. Bu modelde 2 metre yükseklik ve 1.5 metre genişlik sunuluyor. Film gibi çekimler yapmak isteyenlerin deneyebileceği bir ürün.

Tripodlar ve telefon tutucuları

Tabii ki içerik üretici olmak istiyorsanız bir tripod veya telefon tutucu ihtiyacınız kesinlikle olacaktır. Xiaomi'nin de bu konuda size çok yardımcı olacak bir modeli var. Bu model, hem monopod hem de tripod olarak kullanılabiliyor. Her türden telefonla uygun olan bu modelde, bluetooth kontrolcü de bulunuyor. Bluetooth 3.0 teknolojisini desteklediğini belirtelim.

En çok satan modellerden olan Garman R1S tripod, uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken bir ürün. Ürünün içinde 170 cm'lik tripod ve selfie çubuğu yer alıyor. Çok para harcamayarak kaliteli videolar çekmenize olanak tanımasıyla tercih edilebilecek bir ürün diyebiliriz.

Asfal markalı bu tripod, işinize yarayabilecek ek özelliklere sahip. Çekimlerinizi çok daha iyi hâle getirecek LED ışık bunlardan en çok dikkat çekeni. Hafif bir yapıya sahip olan üründe, 210 cm'ye çıkan tripod, telefon tutucu ve uzaktan kumanda gibi detaylar da var.

Mikrofon

Fifine markalı bu model, özellikle yayıncı veya YouTuber gibi içerik üreticisi olmak isteyenlerin yönelebileceği bir USB mikrofon. RGB aydınlatma, 50 Hz-20 kHz frekans aralığı, yüksek ses kalitesi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

HyperX'in kullanıcılardan çok olumlu yorumlar toplamayı başaran bu mikrofonu, yayıncılar ve oyuncular için iyi bir tercih. Uygun fiyatı, yüksek ses kalitesi, LED göstergesi, dokunarak sessize alma, tak çalıştır işlevi gibi içerik üreticileri için çok uygun olan özellikleri var.

Işık

210 cm boyunda olan bu halka ışık modeli; 3 telefon tutucu, hassas renk ve parlaklık ayarı, çanta, kumanda, 2 USB portu gibi özelliklerle geliyor. Özellikle makyaj gibi konularda video çekenler için profesyonel bir çekim deneyimi sunacağını söylemek mümkün.

210 cm boyuta sahip ve telefon tutucu gibi ürünlerle birlikte gelen bu LED ışık modeli, doğru ışıklandırma ile çektiğiniz videoların kalitesini bir üst seviyeye çıkarıyor. Uygun fiyatlı olmasıyla, YouTube'dan Instagram'a kadar her türden platform için çekilecek videolar için iyi bir tercih.

İçerik üreticisi olmak isteyenler için alınabilecek ürünlerden bazıları bu şekilde. Bu ürünleri kullanarak çok daha profesyonel içerikler üretebilir ve içerik üreticisi olmak için ilk adımları atmaya başlayabilirsiniz. Sizin de eklemek istediğiniz ürünler varsa yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.