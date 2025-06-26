Sosyal medya çağında bulunduğumuz için günümüzde birçok insan, içerik üreticisi olmak istiyor. Tabii ki bunu en çok isteyenler arasında gençler var. Biz de hazır yaz tatili de gelmişken önümüzdeki birkaç ay içinde yayıncılıktan influencer’lığa kadar içerik üreticiliğine başlamak isteyen öğrenciler için bir liste hazırlayalım dedik.
Bu içeriğimizde içerik üreticisi olmak isteyenlere uygun gerekli ekipmanlara bakıyoruz. Tabii ki buradaki ekipmanların hepsine ihtiyaç yok. Sadece telefonunuzla bile içerik üreticisi olabilirsiniz. Ancak buradaki ürünler yardımıyla çok daha profesyonel içerikler çıkarmanız mümkün.
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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçerik üreticisi olmak isteyenlere alınabilecek hediyeler:
- Kulaklık
- Logitech G335 oyuncu kulaklığı
- HyperX Cloud III DTS X
- Kamera
- Logitech C920 PRO HD 1080p kamera
- DJI Osmo Pocket 3
- GoPro Hero 13 Black
- Meta Rayban gözlükler
- Yeşil perde
- Ada Greenbox yeşil perde 1.5 x 2m
- Tripodlar ve telefon tutucuları
- Xiaomi Mi Tripod telefon tutucu
- Garman R1S tripod
- Asfal LED ışıklı tripod
- Mikrofon
- Fifine Ampligame A8
- HyperX HMIS1X-XX-BK/G Solocast Mikrofon
- Işık
- Smyling Ring Light LED ışık
- Asfal 10” halka LED 210 cm ışık
Kulaklık
Logitech G335 oyuncu kulaklığı
- Kablolu
- 240 gram ağırlık
- Rahat tasarım
- 3.5 mm
- 40 mm'lik neodymium sürücüleriyle canlı, temiz stereo ses
Bilgisayar aksesuarları konusunda en çok öne çıkan markalardan olan Logitech'in G335 kulaklığı, oyun odaklı bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden yayıncılık yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bir cihaz. Kablolu tasarıma sahip modelin 240 gram ile oldukça hafif olduğunu da söyleyelim.
HyperX Cloud III DTS X
- Kablosuz
- 120 saate varan pil ömrü
- 53 mm açılı sürücüler
- 2,4 Ghz bağlantı
- PC, PS5, Xbox, Nintendo Switch gibi cihazlarla uyumlu
HyperX imzası taşıyan bu model, yine yayıncı gibi içerik üreticisi olmak isteyenlerin yönelebileceği bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Rahat tasarımı, uzun süreli pil ömrü, kaliteli ses ve mikrofonuyla uzun süre kullanımda sizi mutlu edecektir.
Kamera
Logitech C920 PRO HD 1080p kamera
- 1080p/30 fps veya 720p/30 fps HD görüntü kalitesi
- Stereo kalitede ses
- Her iki tarafta mikrofon
- 5 elementli cam mercek
- Gizlilik koruma kapağı
Web kamerası aramak isteyenlerin tercih edebileceği bir model olan Logitech C920 Pro kamera, 1080p görüntü kaydına olanak tanıyor. Evde yayın yapmak isteyenlerin kullanabileceği bu modelde; stereo kalitede ses, iki tarafta da mikrofon gibi özellikler de var.
DJI Osmo Pocket 3
- 2.0 inçlik dokunmatik ekran, 700 nit parlaklık
- 179 gram ağırlık
- 4K/120 FPS çekim
- 512 GB'a kadar microSD desteği
- Çok daha iyi parlaklık ve gölge performansı sunan1 inç CMOS sensör
- Kompakt tasarım
- Web kamerası olarak kullanma
- 4K 60 FPS'te 118 dakika civarı pil ömrü
Şu anda içerik üreticiliği amacıyla alınabilecek en iyi kameralardan biri DJI'ın Osmo Pocket 3 modeli. Bu model, ister sosyal medya için isterseniz de daha uzun video üretimi için yüksek kalitede görüntüler çekmek için kullanılabilir. Ayrıca küçük yapısı sayesinde hiç rahatsız olmadan her yere de götürebilirsiniz.
GoPro Hero 13
- 5.3K60/4K120/2.7K240 Video
- 27 MP fotoğraf
- HyperSmooth 6.0 Görüntü Sabitleme
- 1/1.9 inç görüntü sensörü
- Ön ve arkada LCD ekran
- Geliştirilmiş enduro batarya
- 10 metreye kadar suya dayanıklılık
Tabii ki kamera deyince GoPro'dan bahsetmek olmaz. Bütçesi yüksek olan ve içerik üreticisi olmak isteyen kişiler, GoPro Hero 13 modelini tercih edebilir. YouTube gibi platformlar için yüksek kalite görüntüler yakalamanızı sağlayacaktır. Ayrıca hareketli çekimler için aksiyon kamerası arıyorsanız da size çok uygun.
Meta Rayban gözlükler
- Klasik şık Wayfarer tasarımı
- HD video kaydı
- 5 MP ana kamera
- 12 MP ultra geniş kamera
- 30 dakikaya kadar canlı yayın
- Hoparlörler
- Mikrofon
- 133 gram ağırlık
- 32 GB depolama
Son zamanlarda Meta'nın günlük kullanıma uygun akıllı Rayban gözlükleri içerik üretiminde iyice popülerleşmiş duurmda. Sadece gözlüğü takarak yaptıklarınızı çekip içerik üreticisi olabilirsiniz. Sunduğu özellikler de sosyal medyayaya uygun içerikler için gayet yeterli.
Yeşil Perde
Yeşil perde 1.5 x 2m
Yeşil perde konusunda çok fazla seçeneğiniz var. Biz de aralarından en çok satılanı seçtik. Bu modelde 2 metre yükseklik ve 1.5 metre genişlik sunuluyor. Film gibi çekimler yapmak isteyenlerin deneyebileceği bir ürün.
Tripodlar ve telefon tutucuları
Xiaomi Mi Tripod telefon tutucu
Tabii ki içerik üretici olmak istiyorsanız bir tripod veya telefon tutucu ihtiyacınız kesinlikle olacaktır. Xiaomi'nin de bu konuda size çok yardımcı olacak bir modeli var. Bu model, hem monopod hem de tripod olarak kullanılabiliyor. Her türden telefonla uygun olan bu modelde, bluetooth kontrolcü de bulunuyor. Bluetooth 3.0 teknolojisini desteklediğini belirtelim.
Garman R1S tripod
En çok satan modellerden olan Garman R1S tripod, uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken bir ürün. Ürünün içinde 170 cm'lik tripod ve selfie çubuğu yer alıyor. Çok para harcamayarak kaliteli videolar çekmenize olanak tanımasıyla tercih edilebilecek bir ürün diyebiliriz.
Asfal LED ışıklı tripod
Asfal markalı bu tripod, işinize yarayabilecek ek özelliklere sahip. Çekimlerinizi çok daha iyi hâle getirecek LED ışık bunlardan en çok dikkat çekeni. Hafif bir yapıya sahip olan üründe, 210 cm'ye çıkan tripod, telefon tutucu ve uzaktan kumanda gibi detaylar da var.
Mikrofon
Fifine Ampligame A8
Fifine markalı bu model, özellikle yayıncı veya YouTuber gibi içerik üreticisi olmak isteyenlerin yönelebileceği bir USB mikrofon. RGB aydınlatma, 50 Hz-20 kHz frekans aralığı, yüksek ses kalitesi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
HyperX HMIS1X-XX-BK/G Solocast Mikrofon
HyperX'in kullanıcılardan çok olumlu yorumlar toplamayı başaran bu mikrofonu, yayıncılar ve oyuncular için iyi bir tercih. Uygun fiyatı, yüksek ses kalitesi, LED göstergesi, dokunarak sessize alma, tak çalıştır işlevi gibi içerik üreticileri için çok uygun olan özellikleri var.
Işık
Smyling Ring Light LED ışık
210 cm boyunda olan bu halka ışık modeli; 3 telefon tutucu, hassas renk ve parlaklık ayarı, çanta, kumanda, 2 USB portu gibi özelliklerle geliyor. Özellikle makyaj gibi konularda video çekenler için profesyonel bir çekim deneyimi sunacağını söylemek mümkün.
Asfal 10” halka LED 210 cm ışık
210 cm boyuta sahip ve telefon tutucu gibi ürünlerle birlikte gelen bu LED ışık modeli, doğru ışıklandırma ile çektiğiniz videoların kalitesini bir üst seviyeye çıkarıyor. Uygun fiyatlı olmasıyla, YouTube'dan Instagram'a kadar her türden platform için çekilecek videolar için iyi bir tercih.
İçerik üreticisi olmak isteyenler için alınabilecek ürünlerden bazıları bu şekilde. Bu ürünleri kullanarak çok daha profesyonel içerikler üretebilir ve içerik üreticisi olmak için ilk adımları atmaya başlayabilirsiniz. Sizin de eklemek istediğiniz ürünler varsa yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.