Bilgisayarınızda ya da depolama cihazlarınızda kısmi veya tam veri kaybı durumunda, bilgilerinizi ve verilerinizi geri getirecek programları sizler için listeledik.

Veri kurtarma programları yazılım ya da donanım arızası, kazara silme ya da siber suç nedeniyle oluşan veri kayıplarını geri getiren programlardır. Günümüzde çoğu temel bilginin saklanması için bulut yedeklemesi kullanmamıza rağmen birçoğumuz bu bilgileri sabit disklerde ya da USB belleklerde tutuyor. Böylece, bir dosya bu bellek türlerinden silindiğinde geri getirmek için bir yazılıma ihtiyaç doğuyor.

Veri kurtarma programları, geri dönüşüm kutusundan dahi silinen dosyaları bulup getirir. Bu programların çalışması için getireceği dosyanın ise üzerine herhangi bir şey yazılmamış olması gerektirmekte.

Silinen ya da artık erişiminizin bulunmadığı verileri kaybetmek kişisel verilerin kaybolması veya çalınması durumunda da sizi yasal yükümlülüklere maruz bırakabilir. Ya da bir şirket için çalışıyorsanız, önemli bilgilerin kaybolması işletmenizin itibarını ve güvenini sarsabilir.

Bu tür sorunlar yaşamamak için, kısmi veya tam veri kaybı durumunda, bilgilerinizi ve verilerinizi geri getirecek programları sizler için listeledik.

En İyi Veri Kurtarma Programları (2021)

Stellar Data Recovery

EaseUS

Recoverit by Wondershare

Disk Drill

Advanced Disk Recovery

Recuva

AnyRecover

MiniTool Power Data Recovery

PhotoRec

TestDisk

İşletmeler için ideal: Stellar Data Recovery

Stellar Data Recovery, tüketiciler ve işletmeler için en veri kurtarma programlarından biri. Masaüstü, dizüstü bilgisayar, mobil, sunucu, flash sürücü, hafıza kartı ve diğer harici depolamalarla çalışabilir. 5 gün 24 saat destek sağlar. Veri kurtarma özelliğinin yanı sıra fotoğraf kurtarma yazılımı, iPhone kurtarma yazılımı ve video onarım yazılımlarına sahiptir. Ayrıca Stellar Data Recovery Windows ve Mac cihazlar için uyumlu.

25 yılı aşkın süredir hizmet veren ve toplamda 3 milyondan fazla kullanıcısı olan Stellar Data Recovey’nin 100’ü aşkın da ödülü bulunmakta. Böylesine bir hizmet sunan bu denli kaliteli bir programın da ne yazık ki ücretsiz olmadığını söylemeliyiz.

Programın veri kurtarma kısmından yararlanmak istiyorsanız Profesyonel sürümü için 79 dolar, Premium sürümü için 99 dolar, Technician sürümü için ise 199 dolar ödemeniz gerekiyor. Fotoğraf, iPhone ve video kurtarma ve onarım programları için ödemeniz gereken tutar ise 39 dolar ile 99 dolar arasında değişiyor.

İşletim sistemini çöktüyse: EaseUS

EaseUS Data Recovery, yanlışlıkla silinen dosya kurtarma, biçimlendirilmiş kurtarma, virüs saldırısı kurtarma, sabit sürücü hasarı, geri dönüşüm kutusu boş veri kurtarma, işletim sistemi çökme kurtarma, kayıp bölüm kurtarma ve RAW Partition kurtarma gibi çeşitli işlevlere sahip bir veri kurtarma programı.

Diğer veri kurtarma programları gibi EaseUS da silme, biçimlendirme hataları, bölüm kayıpları, işletim sistemi çökmeleri, virüs saldırıları gibi sebeplerle erişime ulaşılamaz hale gelen belgeleri, videoları, sesleri, grafikleri ve diğer dosyaları geri getirmeye yarar.

EaseUS, Windows ve Mac işletim sistemlerinde çalışabiliyor. En önemli ayırt edici özelliği ise son kurtarmadan önce getirdiği önizleme ile gereksiz kurtarmayı önlüyor olması. EaseUS, Windows ve Mac için 2 GB’a kadar veri kurtarma hizmetini ücretsiz bir sürümle veriyor. Sonrasında devam etmek isteyen kullanıcılar Windows için aylık 69.95 dolara; Mac için 89.95 dolara programa erişim sağlayabiliyorlar.

USB Bellek veya hafıza kartları için: Recoverit by Wondershare

Recoverit by Wondershare de bilgisayar diskinden, flash sürücüden, SD karttan vb. kayıp verileri kurtarmak için kapsamlı ve profesyonel bir çözüm sunuyor.EaseUs gibi Recoverit by Wondershare de kurtarma işleminden önce önizleme sağlıyor.

7 gün 24 saat ücretsiz teknik desteği bulunan program sayesinde fotoğraf, video, ses, elektronik postalar gibi 1000’den fazla dosya türünü geri getirebilirsiniz. Program Windows ve Mac işletim sistemlerinde çalışabiliyor. Recoverit by Wondershare özellikle videoları kurtarmak için kendi patentli teknolojisini kullanarak farklı video dosya formatlarını onarabilir, aynı anda birden fazla videoyu düzeltebilir ve bu videoları verileri çökmüş bir bilgisayardan kurtarabilir.

Recoverit by Wondershare, bireyler, ekipler, işletmeler ve öğretmen/öğrenciler için farklı fiyatlandırma planları sunuyor. 5 bilgisayardan az küçük ekipler için yıllık 139.95 dolara mal olan programın planları bireyler için 59.95 dolardan başlıyor. Orta ve büyük ölçekli kuruluşların ise fiyatlandırma için kurumsal iletişime geçmeleri gerekiyor.

Windows ve Mac'e özel: Disk Drill

Önceleri Pandora Recovery olarak bilinen veri kurtarma programı günümüzde ek özelliklerle Disk Drill olarak önümüze çıkıyor. Disk Drill, Windows ve Mac desteği ile arşivlenmiş, gizli, sıkıştırılmış ve şifrelenmiş dosyalarınızı kurtarıyor.

Tüm dosya formatlarını kurtarabilmesi ve tüm dosya sistemlerini desteklemesi programın en ayırt edici özelliklerinden biri. Disk Drill, hasar görmemiş tüm depolama aygıtlarını kurtarabilme garantisini de veriyor. Geri kalan özellikleri ise diğer veri kurtarma programları ile aynı; belgeleri, fotoğrafları, videoları, arşivleri ve müzikleri geri getirebilme yeteneğine sahip. Kullanıcı incelemelerine göre hızlı bir tarama gerçekleştiriyor, tam bölüm kurtarma, yüzey taraması ve tüm dosya türleri için destek özelliklerine sahip.

Disk Drill her iki işletim sisteminde de 500MB’lık dosyayı ücretsiz olarak kurtarmanıza izin veriyor. Fakat sonrasında programı kullanmaya devam etmek isterseniz bireysel sürümler için her iki işletim sisteminde de 89 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Enterprise, yani kurumsal versiyonunda ise Mac için 399, Windows için 199 dolara mal oluyor.

Kullanıcılarından olumlu yorumlar alan: Advanced Disk Recovery

Advanced Risk Recovery, silinen, biçimlendirilen veya kaybolan verileri hızla kurtarabilen bir program. Sabit Sürücü, USB veya diğer depolama ortamlarından kaybolan veya silinen fotoğrafları, videoları, sesleri, belgeleri vb. geri getirebiliyor.

Kullanıcı yorumlarına göre Advanced Risk Recovery, %100 güvenli ve sorunsuz bir program. Advanced Risk Recovery ile orjinal verilen üzerine yazılmadan silinen tüm veriler kurtarılabiliyor.

Her türlü dosya formatı ile uyumluluk sağlayan Advanced Risk Recovery, yanlışlıkla biçimlendirme durumlarında dosya ve klasörleri de kurtarabiliyor. Aynı zamanda dosyaları zamana, boyuta, verilere göre konumlandırmak ve bu şekilde geri yüklemek için araçları kullanımınıza sunuyor. Bu veri kurtarma programı yalnızca Windows işletim sistemlerinde çalışıyor. Advanced Risk Recovery’yi kullanmak için yıllık olarak 69.95 dolar ödemeniz gerekiyor.

Basit arayüz ve kolay kullanım için: Recuva

Recuva, sildiğiniz dosyaları kurtarmanıza ve dosyalarınız geri getirmenize yardımcı bir program. Yalnızca Windows işletim sistemini destekleyen bu veri kurtarma programı 37’den fazla dili de destekliyor. Recuva diğer veri kurtarma programları gibi resimleri, müzikleri, belgeleri, videoları ve elektronik postalarınızı kurtarmanızda size yardımcı oluyor.

Net bir arayüze sahip olan Recuva’nın veri kalitesi göstergeleri de bulunmakta. Aynı zamanda bir flash diskten çalıştırılabilen taşınabilen bir sürüm de sağlıyor. Recuva’nın 3 farklı fiyatlandırma seçeneği mevcut. Recuva Free, Recuva Professional (19.95 $) ve CCleaner Professional Plus (39.95 $)

Geri Dönüşüm Kutusu'undan bile silinen dosyaları kurtarıyor: AnyRecover

AnyRecover ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı planı bulunan bir veri kurtarma programı. Program, kayıp ve silinen dosyaları farklı veri kaybı durumlarından kurtarabilir. Biçimlendirme, silme, bölüm kaybı, disk hasarı, virüs saldırısı gibi nedenlerle kaybolan verilerinizi kurtarmadan önce verilerinizi önizlemenizi de sağlar.

AnyRecover, Geri Dönüşüm Kutusu'ndan silinen verilerinizi de geri getirebilir. Dijital kamera, bilgisayar, hafıza kartı, USB bellek, video kamera gibi her türlü doplama cihazını destekler. Windows ve Mac işletim sistemlerinde çalışan bu uygulama 3 dosyaya kadar kurtarma operasyonunu ücretsiz yapıyor. AnyRecover’ın tüm özelliklerine ulaşmak ve sınırsız veri kurtarımı yapabilmek sizin için 49.95 dolara mal oluyor.

70 farklı dosya uzantısını destekliyor: MiniTool Power Data Recovery

MiniTool Power Data Recovery, insan hataları ve sistem çökmesi nedeniyle kaybolan dosyalarınızı geri getirebilir. Bu veri kurtarma programı, yanlışlıkla dosya silme, virüs istilası, disk arızası, dosya sistemi hatası gibi durumlarda size yardımcı oluyor.

Gerçekleştirdiği derin tarama ile verileri hasarlı diskten geri yükler. Programın aynı zamanda 7 gün 24 saat teknik destek hizmeti bulunmakta. Kaybolan dosyanızın önizlemesini önünüze getirirken 14 kategoride 70 dosya türünü destekliyor. MiniTool Power Data Recovery 1 GB’a kadar veriyi ücretsiz olarak kurtarmanızı sağlıyor. 30 günlük para iade garantisi sunan programın aylık üyeliği iste 69 dolar.

Fotoğraflara özel bir kurtarma aracı: PhotoRec

PhotoRec, videolarınızı, arşivlerinizi ve belgelerinizi silindiği yerden geri getirir. Windows ve Mac işletim sistemlerinin yanı sıra DOS, Linux, FreeBSD, NetBSD ve Sun Solaris işletim sistemlerini de destekler.

Sabit sürücü ve CD-ROM’larla çalışabilen bu veri kurtarma programı ücretsiz ve açık kaynaklı bir araç. Açık kaynaklı olması bu programı güvenilir yapan en büyük nedenlerinden biri. Tasarım olarak bir arayüze sahip olmayan PhotoRec sayesinde medyalarınızın dosya sistemi ciddi şekilde hasar görmüş veya yeniden biçimlendirilmiş olsa bile verilerinizi kurtarabilirsiniz.

Hafızadaki kayıp bölümleri kurtarıyor: TestDisk

PhotoRec’in yardımcı programı olan TestDisk, kayıp bölümleri kurtarmak için kullanılıyor. Önyüklenebilir olmayan diskleri, önyüklenebilir bir diske dönüştürmeye de yarar. TestDisk sayesinde bölümler ve dosyalarınızı kuratabilirsiniz. PhotoRec gibi TestDisk de ücretsiz ve açık kaynaklı bir program. TestDisk komut ile çalışıp görsel bir arayüzüne sahip değil. Bu nedenle teknik bilgi gerektirdiğinden yeni başlayanlar için uygun değil.