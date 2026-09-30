Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Bugüne Kadarki En Pahalı Bugatti Sadece 3 Dakikada Satıldı: İşte Rekor Kıran Fiyatı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Wimille, üç dakikadan kısa süren tekliflerin ardından 5,44 milyon dolara satıldı. Otomobil, böylece açık artırmada satılan en pahalı Bugatti oldu.

Bugüne Kadarki En Pahalı Bugatti Sadece 3 Dakikada Satıldı: İşte Rekor Kıran Fiyatı!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Wimille, Zürih'teki açık artırmada yaklaşık 5,44 milyon dolara satıldı. Dünyanın önde gelen otomobil müzayede şirketlerinden RM Sotheby's tarafından düzenlenen açık artırmada otomobil için ödenen bu rakam, güncel kurla yaklaşık 266,6 milyon TL ediyor. Satış öncesinde otomobilin yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulması bekleniyordu. Son satış fiyatı ise bu tahminin yüzde 61 üzerine çıktı.

Bu rakamla birlikte Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Wimille, açık artırmada satılan en pahalı Bugatti oldu. 2024'te 2,35 milyon dolara satılan Veyron Grand Sport Vitesse Sang Bleu'nun rekoru da geride kaldı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Bugüne Kadarki En Pahalı Bugatti Sadece 3 Dakikada Satıldı: İşte Rekor Kıran Fiyatı!
2014-bugatti-veyron-16.4-grand-sport-vitesse-jean-pierre-wimille
2014-bugatti-veyron-16.4-grand-sport-vitesse-jean-pierre-wimille (1)

Sadece üç tane üretildi

2014-bugatti-veyron-16.4-grand-sport-vitesse-jean-pierre-wimille

Bu otomobilden dünyada yalnızca üç tane bulunuyor. Bugatti, Grand Sport Vitesse Jean-Pierre Wimille'i 2014 yılında üretti ve özel seri adını, 1937'de Bugatti ile Le Mans 24 Saat yarışını kazanan Fransız pilot Jean-Pierre Wimille'den aldı.

Satışa çıkan otomobil de aynı yıl fabrikadan çıkıp Dubai'deki sahibine teslim edildi. Aradan geçen yıllarda yalnızca 3.766 kilometre yol yaptı. Bir otomobilin koleksiyon değerinde düşük kilometre önemli olduğundan, bu durum satış fiyatını da etkileyen ayrıntılardan biri oldu.

1.183 beygir gücündeki W16 motor

2014-bugatti-veyron-16.4-grand-sport-vitesse-jean-pierre-wimille (1)

Kaputun altında dört turboşarjlı, 8.0 litrelik W16 motor bulunuyor. Bu motor 1.183 beygir güç üretiyor.

Veyron Wimille, 0'dan 100 km/s hıza 2,6 saniyede çıkabiliyor ve 408 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Bugün daha çok koleksiyon değeriyle anılsa da teknik özellikleri hâlâ güncelliğini koruyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

1 Milyon TL ve Altına Alınabilecek En Sorunsuz İkinci El Otomobiller

1 Milyon TL ve Altına Alınabilecek En Sorunsuz İkinci El Otomobiller

Toyota Corolla'da Yeni Dönem: Efsane Model Tamamen Elektrikleniyor!

Toyota Corolla'da Yeni Dönem: Efsane Model Tamamen Elektrikleniyor!

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

Araştırma: Yüksek Kilometreli Benzinli Araçlar mı Daha Dayanıklı Yoksa Elektrikliler mi?

Araştırma: Yüksek Kilometreli Benzinli Araçlar mı Daha Dayanıklı Yoksa Elektrikliler mi?

Elektrikli Araba Alacakların Sonradan "Keşke" Dememeleri İçin Bilmesi Gerekenler

Elektrikli Araba Alacakların Sonradan "Keşke" Dememeleri İçin Bilmesi Gerekenler

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com