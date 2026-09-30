Bugüne Kadarki En Pahalı Bugatti Sadece 3 Dakikada Satıldı: İşte Rekor Kıran Fiyatı!

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Wimille, üç dakikadan kısa süren tekliflerin ardından 5,44 milyon dolara satıldı. Otomobil, böylece açık artırmada satılan en pahalı Bugatti oldu.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Wimille, Zürih'teki açık artırmada yaklaşık 5,44 milyon dolara satıldı. Dünyanın önde gelen otomobil müzayede şirketlerinden RM Sotheby's tarafından düzenlenen açık artırmada otomobil için ödenen bu rakam, güncel kurla yaklaşık 266,6 milyon TL ediyor. Satış öncesinde otomobilin yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulması bekleniyordu. Son satış fiyatı ise bu tahminin yüzde 61 üzerine çıktı.

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Bu rakamla birlikte Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Wimille, açık artırmada satılan en pahalı Bugatti oldu. 2024'te 2,35 milyon dolara satılan Veyron Grand Sport Vitesse Sang Bleu'nun rekoru da geride kaldı.

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Sadece üç tane üretildi

Bu otomobilden dünyada yalnızca üç tane bulunuyor. Bugatti, Grand Sport Vitesse Jean-Pierre Wimille'i 2014 yılında üretti ve özel seri adını, 1937'de Bugatti ile Le Mans 24 Saat yarışını kazanan Fransız pilot Jean-Pierre Wimille'den aldı.

Satışa çıkan otomobil de aynı yıl fabrikadan çıkıp Dubai'deki sahibine teslim edildi. Aradan geçen yıllarda yalnızca 3.766 kilometre yol yaptı. Bir otomobilin koleksiyon değerinde düşük kilometre önemli olduğundan, bu durum satış fiyatını da etkileyen ayrıntılardan biri oldu.

1.183 beygir gücündeki W16 motor

Kaputun altında dört turboşarjlı, 8.0 litrelik W16 motor bulunuyor. Bu motor 1.183 beygir güç üretiyor.

Veyron Wimille, 0'dan 100 km/s hıza 2,6 saniyede çıkabiliyor ve 408 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Bugün daha çok koleksiyon değeriyle anılsa da teknik özellikleri hâlâ güncelliğini koruyor.