Lucid Motors isimli bir otomobil üreticisi, dünyanın en verimli aerodinamiğine sahip olan aracını tasarladı. Şirketin "Air" olarak isimlendirdiği bu araç, 0.21 sürtünme katsayısı ile dikkatleri üzerine çekerken şık tasarımıyla da ön plana çıkıyor.

Bir zamanlar lüks olarak tabir edilen otomobiller, artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Günümüzde piyasaya sürülen ve benzersiz teknolojilere sahip olan araçlar, artık bir kişisel asistan haline geldiler. Üstelik olayı biraz daha uç noktalara taşımak isteyen bazı şirketler, tasarladıkları otomobillerde fazlasıyla etkileyici detaylara yer veriyorlar. Tıpkı Lucid Motors'un yaptığı gibi...

ABD merkezli bir otomobil üreticisi olan Lucid Motors, elektrik motorlu araçlarıyla dikkat çeken şirketlerden bir tanesi. Her ne kadar Türkiye pazarında görmesek de şirket, araçlarında hem kalite hem de performansı ön planda tutarak tüketicilerin ilgisini kazanmaya çalışıyor. Şirketin son hamlesi ise dünyanın en verimli aerodinamiğine sahip olan "Air" modeli oldu. Yapılan aerodinamik testlerine göre Air, sadece 0.21 sürtünme katsayısına sahip.

Karşınızda Lucid Air

Lucid Air, ön tamponunun arka kısmında tescilli bir hava emme sistemine sahip. Bu sistem, araçta bir girdap üretiyor ve aynı zamanda hava alım açıklığını minimalize ediyor. Bu da aracın aerodinamik verimliliğini yükseltirken havayı eşit bir şekilde dağıtıyor. Sadece bununla yetinmeyen şirket, aerodinamik difüzör oluşturmak istemiş ve aracın arka kısmındaki tasarımını da buna göre oluşturmuş.

Lucid Air'ın sahip olduğu aerodinamik verimliliği, elektrik motorlu bu sedanın menzil ve performansına da doğrudan etki yapıyor. Zaten yapılan testler de aracın yüksek hızlarda bile güven verdiğini ortaya koyuyor. Bu arada, aracın maksimum hızı saatte 378 kilometre ve yapılan testlerde de bu hızlara ulaşılıyor.

Lucid Air'ı Türkiye'de görmemiz pek olası değil. Aslına bakacak olursak araç henüz piyasada da değil. Şirket, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda 9 Eylül'de bir etkinlik düzenleyeceğini ve bu etkinlik kapsamında da Lucid Air'ın fiyatına, donanım seçeneklerine ve araca dair diğer tüm detaylara değineceğini açıkladı. Şimdi sizleri, Lucid Air'ın aerodinamik testi ile baş başa bırakalım.

İşte dünyanın en iyi aerodinamiğine sahip otomobiline yapılan o test