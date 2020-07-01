Yerli Otomobillerin Üretim Tesisi ile İlgili Önemli Açıklama

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil projesi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda Gemlik'teki üretim tesisi ile ilgili de konuşan Hisarcıklıoğlu, temel atma töreni müjdesini verdi. Ancak Hisarcıklıoğlu, net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Türkiye'nin uzun süredir konuştuğu meselelerden bir tanesi yerli otomobil projesi. Her ne kadar koronavirüs nedeniyle bu konu arka planda kalmış olsa da yetkililerin çalışmaları devam ediyor ve proje, herhangi bir sorun olmadan sürdürülüyor gibi görünüyor. Şimdi yapılan açıklamalarsa yerli otomobil (TOGG) projesindeki yeni bir somut adımın atılmak üzere olduğunu ortaya koyuyor.

Hatırlayabileceğiniz üzere yerli otomobillerin üretileceği Gemlik'teki üretim tesisi, kısa bir süre önce ÇED raporunu aldı. Bu raporun alınması, üretim tesisinin temelinin atılabilmesinin önünü açıyordu. Hal böyle olunca da vatandaşlar, üretim tesisi için temel atmanın ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Şimdi konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu ay temel atmayı planlıyoruz"

Rifat Hisarcıklıoğlu, nihai hedeflerinin 2022 sonunda yüzde 51 yerli olan ilk aracı banttan indirmek olduğunu söyledi. Sonraki iki yıllık süreç için de konuşan Hisarcıklıoğlu, sürecin sonunda yüzde 75 oranında yerli olan otomobil üretimi yapmanın planlandığını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamalarda yerli otomobilin üretim tesisi ile ilgili de merak edilen o sorunun yanıtını verdi.

Hisarcıklıoğlu, bu ay içerisinde yerli otomobilin üretim tesisinin temel atma töreni gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Temel atma töreninin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, fabrikanın hem Bursa hem de Türkiye için kritik bir önem arz edeceğini cümlelerine ekledi. Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamalarda net bir tarih vermekten kaçındı.