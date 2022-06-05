Geleceğin en büyük teknolojilerinden görülen yapay zekâ sistemleri her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Gelin hep beraber bilim kurgu eserlerini gerçeğe dönüştürecek bu teknolojilerdeki son gelişmelere birlikte göz atalım.

Yapay zekâ sistemleri, gelişen teknolojinin bize sunduğu en büyüleyici şeylerden biri. Her geçen gün konu hakkında yapılan ilerlemeler ile bilim kurgu filmlerini gerçeğe dönüştüren bir geleceğe doğru yol alıyoruz. Geçtiğimiz gün, metinleri görsele dönüştürebilen bir algoritmanın kendi dilini oluşturmuş olabileceğini sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi ise yapay zekâ teknolojilerinde yaşanan son gelişmelerden birkaçından sizlere bahsedeceğiz. Bunlar; acıyı hissetme yeteneğine sahip olan yapay bir deri ve futbol maçlarında oyuncuların hareketlerini tahmin edebilen bir sistemi gibi şeyleri içeriyor.

Acıyı hissedebilen ‘yapay deri’

İskoçya’da bulunan Glasgow Üniversitesi’nden bilim insanları, simüle edilmiş acıyı hissedebilen ve bu acıya tepki verebilen ‘yapay deri’ geliştirdi. Yapılan basın açıklamasına göre ekip, beynin sinir yollarını taklit etmek için tasarlanmış sinaptik transistörlere dayalı bir sistemden yararlandı. Esnek bir plastiğin yüzeyine basılmış çinko oksit nanotellerden yapılan bu transistörler, elektrik direncindeki değişiklikleri kaydeden bir cilt sensörüne bağlandı.

Cilde uygulanan basınç seviyesine göre değişen bir voltaj eşiği yoluyla yapay zekâya simüle edilen acıya tepki vermeyi öğretebildiklerini belirten uzmanlar, bu cildin robotik sistemlerde kullanılabileceğini ifade etti. Buna göre ‘yapay cilt’, robotik bir kolun tehlikeli derecede yüksek sıcaklıklarla temas etmesini engelleyebilir.

Futbolcuların hareketlerini tahmin edebilen model

Bunun yanı sıra yapay zekâ sistemleri geliştiricisi DeepMind, oldukça ilginç bir sistem geliştirdiğini açıkladı. Google’ın çatısı altında faaliyet gösteren şirket, yalnızca bazı oyuncuların kamera kayıtlarını kullanarak bir maçtaki futbolcuların nereye hareket edeceğini tahmin eden bir yapay zekâ geliştirdiğini belirtti. Daha da etkileyici olanı ise, ‘Graph Imputer’ ismine sahip olan sistemin kameranın görüş açısı dışındaki oyuncular hakkında gerçekçi tahminler yapabilmesi ve onların pozisyonlarını tahmin edebilmesi.

Graph Imputer mükemmel denecek kadar iyi bir sistem olmasa da DeepMind araştırmacıları, sistemin bir oyuncunun sahanın bir bölgesinde topu kontrol etme ihtimali gibi durumlarda, takımların maç öncesi ve sonrası analizlerinde kullanılabileceğini ifade ediyor. Ayrıca Graph Imputer’ın futbolun ötesinde yollarda bulunan yayaların veya stadyumlardaki kalabalıkların modellemesinde işe yarayabileceği düşünülüyor.

Metinden video üretebilen yapay zekâ

Bunun yanı sıra metinden görsele dönüştürme yapay zekâlarına yönelik OpenAI gibi şirketlerden hamleler devam ederken bu konuda oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Pekin’de bulunan Tsinghua Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yeni bir yapay zekâ sistemi geliştirerek bu konudaki teknolojileri bir adım ödeye taşındı.

Pekin Yapay Zekâ Akademisi ortaklığıyla geliştirilen bu sisteme CogVideo ismini verdi. Açıklamalara göre bu yapay zekâ, metinlerden video üretme yeteneğine sahip. Örneğin, sisteme ‘kayak yapan adam’ veya ‘su içen aslan’ gibi şeyler eklediğinizde, bunları içeren bir video üretiliyor. Bu da benzer teknolojilerin ne kadar ilerlediğini gözler önüne seriyor.

Kısacası, gelecekte tüm dünyada yaygınlaşması beklenen yapay zekâ teknolojilerinin birçok farklı sektörde kullanılması öngörülüyor. Pek, siz bu şaşırtıcı yeni sistemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ileride başka nasıl yapay zekâ teknolojileriyle karşılaşabiliriz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.