"Ne kadar tatlı ya" dediğiniz bitkiler, arkasında oldukça ölümcül zehirler saklıyor olabilir. Hatta bu bitkiler çoğu zaman suikastlerde kullanılmış ve çoğunlukla başarısız sonuçlar elde etmişler. Biz de sizler için oldukça merak uyandıran dünyanın en zehirli bitkileri listesini hazırladık. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan en zehirli bitkiler nelermiş, hep birlikte bakalım.

Bitkiler dışarıdan bakıldığında oldukça tatlı ve zararsız görünebilirler. Hatta kimi zaman gözümüze o kadar güzel görünürler ki, onlara dokunmak isteyebiliriz. Ama bitkilere dokunmadan önce, tatlı görünümlerinin arkasında ne yattığını bilmeniz gerekiyor. Belki de çok tatlı diye sevdiğiniz bitki, dünyanın en zehirli bitkileri arasında yer alıyor olabilir. Bu bitkilere dokunduğunuz an, vücudunuzda hiç beklemediğiniz durumlar meydana gelebiliyor.

Dünyanın en zehirli 7 bitkisini sizler için inceledik. Bu bitkiler arasında görüntüsüyle korkutan, yaklaşmaya ve dokunmaya korktuğumuz bitkiler ile birlikte, oldukça masum görünen ama ölümcül tehdit içeren bitkilerde bulunuyor. Bu bitkilere dokunduğunuzda, geri dönülemez sonuçlar ile karşılaşabiliyorsunuz. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan en zehirli bitkiler içeriğimize geçelim.

Birçok politikacının suikastında kullanılmış: Gene Otu

Afrika’ya özgü bir bitki olan Gene Otu, içerisinde zehirli risin içeriyor ve oldukça düşük bir oran olsa bile öldürücü bitkiler arasında yer alıyorlar. Bu Gene Otu tohumundan 8 adet yediğinizde, ölüm sizin için kaçınılmaz bir son olabiliyor. Çocuklarda ise bu tohumdan 1 veya 2 adet tüketildiğinde, sonuç ölüm ile sonlanıyor. Bu tohumdan yuttuğunuzda, vücudunuzda şiddetli kusmalar başlıyor, ishal, kriz nöbetleri gibi şeyler yaşıyorsunuz. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, sonu ölümle bitiyor.

Bu zehir, daha önce birçok suikast esnasında kullanıldı. İlk olarak 1978 yılında Bulgaristan hükümetine karşı muhalif yayınlar yapan bir gazeteciye suikast düzenlenmesi için kullanılan bitki, daha sonrasında yine suikast amacıyla birçok ABD’li politikacıya da yollandı.

Çok tehlikeli olmasına rağmen mücehverlerde kullanılmış: Tespih Bezelye

Gelelim daha çok tropikal bölgelerde yetişen tespih bezelyelerine. Bu bezelye tohumları, oldukça ölümcül bir güce sahip olan protein abrin içeriyor. Her ne kadar ölümcül olsa bile, bu tohumlar dua tespihlerinde kullanılmaya devam ediliyor. Bu kadar zehirli bir tohumun, tespihlerde kullanılması oldukça garip geliyor olsa bile bu tohum nedeniyle birçok ölüm meydana gelmiştir.

Özellikle mücehver işiyle uğraşan kuyumcuların, yanlışlıkla temas ettiği bu tohum yüzünden önce hastalanıp, sonra öldüğüne dair iddialar bulunuyor. Bir insanı öldürmek için, yalnızca 3 mikrogram abrin proteini yeterli oluyor. Tespih bezelyesinin bir tohumunda ise bundan çok daha fazlası bulunuyor.

Sevimli ama tehlikeli: Zakkum

Gelelim fazlasıyla tehlikeli bir yapıya sahip olan Zakkum’a. Bu bitki, dışarıdan bakıldığında oldukça tatlı ve sevimli bir bitki gibi görünse bile, her bir noktasından zehir saçıyor. Oleandrin ve neriin isimleri verilen ölümcül kardiyak glikozitler içeren bu çiçekler, temasa geçtiğiniz anda ciddi problemler meydana çıkarıyor. Bunlar kusma, ishal, düzensiz nabız, kriz nöbetleri, komaya neden oluyor. Bunlardan en kötüsü ise, Zakkum bitkisi ile temasa geçtiğinizde ölüm riskiniz oldukça yüksek. Zakkum çiçeğinden yapılan baldan yiyen insanlarda hastalanmalar görülmüş ve tedavi edilmiştir.

Dünyada en çok kullanılan zehirli bitki: Tütün

Gelelim dünya genelinde oldukça fazla kullanılan Tütün bitkisine. Tütün, yılda 5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan ve oldukça tehlikeli bir bitkidir. İçerisinde nikotin, toksik alkaloitler ve anabazin içeren tütün, sigara aracılığıyla oldukça fazla tüketiliyor. Tütün, ciddi anlamda bağımlılık yapan bir bitki olmakla birlikte, özellikle yaprakları oldukça tehlikelidir.

Mide krampları, bulantı ve ölüm: Su Baldıran Otu

Gelelim Sokrates’in ölümüne neden olan bitkiye. Zehirli baldıran otu ile birbirine oldukça yakın olan su baldıran otu dünya genelinde bilinen en tehlikeli otlardan bir tanesi. Bu bitki, Kuzey Amerika’da bulunan en şiddetli toksik bitki ünvanına sahip ve köklerinde ölümcül sikütoksin barındırır. Bu ottan yiyen herhangi birisinde, ölümcül semptomlar meydana gelir. Buna örnek verecek olursak; Ağrılı konvülsiyonlar, karın krampları, mide bulantısı gibi sorunlar. Elbette gerekli tedbirler alınmadığı süreçte de sonuç ölüm ile bitiyor. Eğer ölmezseniz bile, vücudunuzda kalıcı amnezi veya titreme problemleri meydana geliyor.

Kalpte ve vücutta felç meydana getiriyor: Gece Gölgesi

Gelelim yine suikastlerde kullanılan favori bitkilerden bir tanesine. Henüz net bir bilgi olmasa da, iddialara göre Macbeth’in askerlerinin hazırladığı bir suikastte, Danimarkalılar ölümcül gece gölgesinden yapılan bir tatlı aracılığıyla zehirlendi. Orta ve Güney Avrasya’da yetişen bu bitki, dışarıdan bakıldığında oldukça masum ve tatlı bir görünüme sahip. Donuk yeşil yapraklar ve kiraza benzeyen meye dallarına sahip gece gölgesi, içerisinde atropin ve skopolamin içerir. Bu bitkiden yenildiğinde, vücutta felç meydana gelir.

Bu tarz tehlikeli bitkiler, geçmişteki savaşlarda adeta bir silah olarak kullanılmış diyebiliriz. Çeşitli suikast planları ile düşmanlara yedirilmeye çalışılan bu bitkiler, kimi zaman başarılı işler ortaya çıkarsa bile çoğunlukla başarısız olmuştur.

Süt Zehirlenmesi olarak biliniyor: Beyaz Yılan Kökü

Aslında zararsız olan ama dolaylı yollardan tüketildiğinde ölümcül sonuçları ortaya çıkaran beyaz yılan kökü, Abraham Lincoln’ün annesi Nancy Hanks’ın ölümüne neden oldu. Nancy Hanks, bu bitkiyi doğrudan yutmadı. Ama bu bitkiden otlanan bir hayvanın sütünü içerek rahatsızlandı ve sonrasında ise hayatını kaybetti. Bir Kuzey Amerika Bitkisi olan beyaz yılan kökü, trematol olarak bildiğimiz ve tehlikeli toksik bir alkol içeriyor. Bu bitkiden vücudunuza girdiğinde, mide bulantısı, halsizlik, karın ağrısı, kızarık ve sonunda da ölüm gerçekleşiyor. Nancy Hanks’ta, tıpkı bu sorunlar sonucunda hayatını kaybetti.

Bu tarz durumlar sonrasında, hayvancılar durum hakkında tedbir almaya başladı. Hayvanları otlatırken, bu bitkilerden yutmamaları için çaba sarf eden çiftçiler, meralardan bu bitkileri çıkardılar. Çünkü “Süt zehirlenmesi” olarak bilinen bu zehirlenme, çok kötü sonuçları ortaya çıkarabiliyor. Tıpkı Abraham Lincoln’ün annesi olan Nancy Hanks’ın yaşadığı acı ölüm gibi.

Sizler için dünyanın en zehirli bitkilerini bir araya getirdik. Çoğu zaman suikastlerde bile kullanılan bu bitkiler, dolaylı yollardan tüketildiğinde geri dönülemez sonuçları ortaya çıkarabiliyor. Bu bitkiler, ülkemizde sık olarak görülmese bile siz yine de bir bitkiye dokunmadan önce ne olduğundan emin olmayı unutmayın. Aksi takdirde, siz de hiç bilmediğiniz bir bitkiden zehirlenebilir, hastanelik olabilirsiniz. Sizler en zehirli bitkiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!