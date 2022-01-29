Doğal Afetler Nedeniyle Endonezya'nın Başkenti Değişti

Endonezya'nın en büyük şehri olan Jakarta, yaklaşık 70 yıldır Hollanda yönetiminden bağımsız ancak sömürgeciliğin kalıcı etkileri henüz bitmedi. Bunların yanısıra ülkenin başkenti değişti.

Geçtiğimiz aylarda Endonezya sularında süzülürken keşfedilen gizemli tank karaya çıkarılmıştı ve nereden geldiği bilinmiyordu. Bu konu hakkında kısaca bilgi verecek olursak; ABD ve Çin yapımı tanklara benzerlik gösteren bu tank donanma yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda tankın, su yüzeyinde bir hafta geçirdikten sonra karaya çıkartıldığı aktarıldı.

Keşfedilen gizemli aracın bir replika olduğunu aktaran ordu yetkilileri, tankın modern muharebe araçlarının birçok özelliğine sahip olduğunu, özenle hazırlanmış olduğunu ve içinin boş olması sebebiyle uzun süre suyun yüzeyinde yüzebildiğini ifade edilmişti. Şimdi ise ülkenin yaşadığı doğal afetten dolayı başkenti değiştirme kararı alındı. Peki neden sorusuna bu haberimizde sizlerle cevap bulmaya çalışacağız.

Endonezya'nın Yeni Başkenti Nusantara Oldu

Jakarta'da 10 milyon insanın çoğunun temiz suya erişimi olmadığı ve içilebilir yeraltı suyunu tüketmek için kuyulara güvenmek zorunda kalıyor. Ve artık şehir, başkenti çevreleyen Cava Denizi'ne batıyor. Bu durumdan dolayı da başkenti değiştirme gereksiniminde bulunuldu. Sel, kirlilik, batan toprak ve tıkanıklık o kadar feci hale geldi ki, aslında ülke başkentleri tamamen değiştiriyor.

New York merkezli Associated Press gazetesine göre, hükümet ülkenin başkentini toplayıp Borneo adasına Nusantara şehrine taşıyor. Teoride kulağa kolay geliyor ancak mevcut planlara göre 2024 yılına kadar yaklaşık 8.000 memur yeni başkente taşınmak bir hayli zor duruyor. Jakarta'nın üçte birinin sular altında kalabileceği ve memur olmayan sıradan sakinlerin nasıl harekete geçmesi beklendiği veya taşınamayacak insanlara ne olacağı hakkında henüz net bir bilgi yok.