Apple Endonezya'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

Apple ile Endonezya hükûmeti arasındaki gerilimin dev bir yatırımla çözüldüğü açıklandı. Apple, resmî açıklama yapmadı ancak ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile Endonezya hükûmeti arasındaki gerilimden bahsetmiştik. Apple, iPhone 16'yı şartları karşılayamadığı için Endonezya'da satışa sunamamış, hükûmetle anlaşmak için de yatırım yapmaya karar vermişti.

Apple, ilk aşamada 10 milyon dolar, ardından da 100 milyon dolarlık yatırım teklifleriyle hükûmetin kapısını çalmıştı. Ancak tüm bunların yetersiz olduğu ortaya çıktı. Endonezya Yatırım Bakanı Rosan Roeslani, Apple'ın ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını iddia etti.

Resmî duyuru gelecek hafta yapılabilir

Apple, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu durum, gelecek hafta değişecek gibi görünüyor. Zira Bakan Rosan Roeslani tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, 1 milyar dolarlık yatırım ile ilgili duyuruyu gelecek hafta yapacak.

Endonezya kanunlarına göre bir ürünün ülkede satışa sunulabilmesi için yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor. İşte Apple, iPhone 16 serisinde bunu karşılayamadı. Öte yandan; Apple Watch Series 10 da iPhone 16 ile aynı kaderi yaşadı. 1 milyar dolarlık yatırım, ambargonun kalkmasını sağlayacak.