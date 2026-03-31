Epic Games Bahar İndirimi: İndirime Giren Hikâyeli Oyunlar

Epic Games 2026 Bahar İndirimi başladı. İşte kampanyada fiyatı düşen hikâyeli oyunlar.

İlkbahar aylarının gelmesiyle oyun dünyasında da indirim dönemine girdik. Öyle ki birçok platform bahar indirimlerini başlatmış durumda. TL desteği, ücretsiz oyunları gibi hamleleriyle oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran Epic Games bunlardan biri. Öyle ki platformda Bahar İndirimi başladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Epic Games Bahar İndirimi kapsamında yüzlerce oyunda kaçırılmayacak oranda indirimler sunan fırsatlar bulunuyor. Biz de bu içeriğimizde Epic Games 2026 Bahar İndirimi’nde fiyatı düşen en iyi hikâyeli oyunları sizler için derledik. Bu oyunları oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Epic Games Bahar İndirimi’nde fiyatı düşen hikâyeli oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL (%75) The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (%50) The Last of Us Part II Remastered 1.249 TL 999,20 TL (%20) Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 296,67 TL (%67) God of War 899 TL 359,60 TL (%60) God of War: Ragnarök 1.499 TL 1.004,33 TL (%33) Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL (%60) Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü 1.499 TL 899,40 TL (%40) Marvel's Spider-Man 2 1.499 TL 1.004,33 TL (%33) Cyberpunk 2077 999 TL 349,65 TL Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 656 TL (%20) The Witcher 3: Wild Hunt 829 TL 165,80 TL (%80) Alan Wake 2 912 TL 273,60 TL (%80)

Epic Games Bahar İndirimi 13 Nisan TSİ 18.00’e kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.