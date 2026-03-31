Epic Games Bahar İndirimi: İndirime Giren Hikâyeli Oyunlar

İlkbahar aylarının gelmesiyle oyun dünyasında da indirim dönemine girdik. Öyle ki birçok platform bahar indirimlerini başlatmış durumda. TL desteği, ücretsiz oyunları gibi hamleleriyle oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran Epic Games bunlardan biri. Öyle ki platformda Bahar İndirimi başladı.
Epic Games Bahar İndirimi kapsamında yüzlerce oyunda kaçırılmayacak oranda indirimler sunan fırsatlar bulunuyor. Biz de bu içeriğimizde Epic Games 2026 Bahar İndirimi’nde fiyatı düşen en iyi hikâyeli oyunları sizler için derledik. Bu oyunları oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
İçerikten Görseller
Epic Games Bahar İndirimi’nde fiyatı düşen hikâyeli oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL (%75)
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL (%50)
|The Last of Us Part II Remastered
|1.249 TL
|999,20 TL (%20)
|Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|899 TL
|296,67 TL (%67)
|God of War
|899 TL
|359,60 TL (%60)
|God of War: Ragnarök
|1.499 TL
|1.004,33 TL (%33)
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|439,60 TL (%60)
|Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü
|1.499 TL
|899,40 TL (%40)
|Marvel's Spider-Man 2
|1.499 TL
|1.004,33 TL (%33)
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|349,65 TL
|Clair Obscur: Expedition 33
|820 TL
|656 TL (%20)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|829 TL
|165,80 TL (%80)
|Alan Wake 2
|912 TL
|273,60 TL (%80)
Epic Games Bahar İndirimi 13 Nisan TSİ 18.00’e kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.