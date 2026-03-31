Epic Games Bahar İndirimi: Kaçırmamanız Gereken Multiplayer Oyunlar

Epic Games'in Bahar İndirimi resmen başladı. İşte kampanyada fiyatı düşen multiplayer oyunlar.

İlkbahar aylarının gelmesiyle oyun dünyasında da indirim dönemine girdik. Öyle ki birçok platform bahar indirimlerini başlatmış durumda. TL desteği, ücretsiz oyunları gibi hamleleriyle oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran Epic Games bunlardan biri. Öyle ki platformda Bahar İndirimi başladı.

Epic Games Bahar İndirimi kapsamında yüzlerce oyunda kaçırılmayacak oranda indirimler sunan fırsatlar bulunuyor. Biz de bu içeriğimizde Epic Games 2026 Bahar İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer oyunları derledik. Arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan oynayabileceğiniz bu yapımları kaçırmayın.

Epic Games Bahar İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı EA Sports FC 26 2.599,99 TL 779,99 TL (%70) ARC Raiders 1.650 TL 1.320 TL (%20) Ready or Not 699 TL 349,50 TL (%50) Battlefield 6 2.599,99 TL 1.559,99 TL (%40) It Takes Two 1.199,99 TL 239,99 TL (%80) Mount & Blade II: Bannerlord 999 TL 499,50 TL (%50) Split Fiction 1.799 TL 1.259,99 TL (%30) Back 4 Blood 249 TL 24,90 TL (%90) Rematch 599,90 TL 359,40 TL (%40) The Crew Motorfest 1.749 TL 174,90 TL (%90)

Epic Games Bahar İndirimi 13 Nisan TSİ 18.00’e kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.