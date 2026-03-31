Epic Games Bahar İndirimi: Kaçırmamanız Gereken Multiplayer Oyunlar

İlkbahar aylarının gelmesiyle oyun dünyasında da indirim dönemine girdik. Öyle ki birçok platform bahar indirimlerini başlatmış durumda. TL desteği, ücretsiz oyunları gibi hamleleriyle oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran Epic Games bunlardan biri. Öyle ki platformda Bahar İndirimi başladı.
Epic Games Bahar İndirimi kapsamında yüzlerce oyunda kaçırılmayacak oranda indirimler sunan fırsatlar bulunuyor. Biz de bu içeriğimizde Epic Games 2026 Bahar İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer oyunları derledik. Arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan oynayabileceğiniz bu yapımları kaçırmayın.
Epic Games Bahar İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|EA Sports FC 26
|2.599,99 TL
|779,99 TL (%70)
|ARC Raiders
|1.650 TL
|1.320 TL (%20)
|Ready or Not
|699 TL
|349,50 TL (%50)
|Battlefield 6
|2.599,99 TL
|1.559,99 TL (%40)
|It Takes Two
|1.199,99 TL
|239,99 TL (%80)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|999 TL
|499,50 TL (%50)
|Split Fiction
|1.799 TL
|1.259,99 TL (%30)
|Back 4 Blood
|249 TL
|24,90 TL (%90)
|Rematch
|599,90 TL
|359,40 TL (%40)
|The Crew Motorfest
|1.749 TL
|174,90 TL (%90)
Epic Games Bahar İndirimi 13 Nisan TSİ 18.00’e kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.