Epic Games, Exclusive Oyunlar için Steam'e Şart Koştu

Epic Games'in kurucusu ve CEO'su Tim Sweeney, Steam'in yayıncılar lehine gelir payı yüzdesi artarsa bazı oyun geliştiricileriyle yaptığı özel anlaşmaları düşüreceğini ve oyunlarını Steam'e yükleyebileceklerini söyledi.

Epic Games'in Steam'e rakip olan dijital oyun mağazası Epic Games Store'u duyurmasının ardından iki şirketin gelir paylaşım politikaları bir hayli tartışılmıştı. Epic Games, oyun gelirinin sadece %12'sini alacağını, %88'lik kısmın geliştirici firmaya ait olacağını belirtmişti.

Steam ise daha farklı bir gelir dağılımına sahip. 10 milyon doların altındaki oyunlardan komisyon olarak %30 veya iki buçuk kat daha fazla alıyor. Popüler bir oyundan 10 milyon doların üzerinde satış yapanlar için bu komisyon %25'e düşerken, oyunlarından 50 milyon doların üzerinde gelir elde edenlerin %20 ödemesi gerekiyor. Bu da Epic'in %12 komisyonundan çok daha fazla bir ücrete tekabül ediyor.

Steam'in bu modeli çoğunlukla büyük geliştiricilere fayda sağlıyor ancak Indie geliştiriciler için pek avantajlı bir anlaşma olmuyor.

Epic Games Store, daha yeni bir mağaza olmasına rağmen düşük komisyon politikası sayesinde geliştiriciler tarafından dikkat çekiyor ve hatta geliştiricilerin ilk tercihi oluyor. Bu durum devam ederse Epic Games'in mağazası, Steam için büyük bir tehdit olabilir. Bunun yanı sıra Epic, yakın gelecekte macOS ve Android mağazasını açacağını da bildirdi.

Epic Games'in CEO'sundan şaşırtıcı bir açıklama geldi

Epic Games, dijital mağazasını açtıktan sonra bazı oyun yapımcılarıyla anlaşmalar yaptı. The Division 2, Metro Exodus gibi oyunların da dahil olduğu bu anlaşmalar, Aralık 2018'den bu yana oldukça sık meydana geldi.

Bugün, Epic Games'in kurucusu Tim Sweeney, Twitter'da bir kullanıcıyla arasındaki konuşmada Steam'in gelir paylaşım oranını arttırması halinde bu anlaşmalardan vazgeçebileceklerini söyledi.

Sweeney "Steam, tüm geliştiriciler için %88'lik kalıcı gelir payı taahhüt ederse Epic Games, hızlı bir şekilde yaptığı özel anlaşmalardan geri çekilebilir ve kendi oyunlarımızı Steam'e koymayı düşünebiliriz" dedi.