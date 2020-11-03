COVID-19 Hastası Hamile Kadınların Ölüm Riski 2 Kat Fazla

ABD'de gerçekleştirilen yeni bir çalışmada COVID-19'dan ölüm riskini iki kat artıran bir faktör tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre COVID-19'a yakalanan hamile kadınların ölüm riski hamile olmayan kadınlara göre 2 kat daha fazla.

Dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı çeşitli aşı ve ilaç çalışmaları devam etse de henüz tam olarak bir çözüm bulunabilmiş değil.

Toplamda 47 milyondan fazla kişiye bulaşan virüsün, bazı kişilerde normalden çok daha ölümcül hale geldiği biliniyor. Ancak yapılan yeni bir araştırmaya göre ölüm riski normale göre daha yüksek olan bir grup daha bulunuyor: hamile kadınlar.

Hamilelik, COVID-19'dan ölüm riskini ikiye katlıyor

CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) tarafından 22 Ocak – 3 Ekim tarihleri arasında toplanan veriler incelendiğinde, COVID-19 hastalığına yakalanan kadınların, diğer hasta kadınlara göre 2 kat daha sık öldüğü ortaya çıktı.

Araştırma kapsamındaki tarihler arasında COVID-19 hastası 19 binden fazla hamile kadın muayene edildi. Bu hamile kadın hastaların 33'ü hayatını kaybetti. COVID-19 hastası hamile kadınların ölüm oranı %0,2 olarak ortaya çıktı. Bu oranın hamile olmayan kadınlarda 2 kat daha az olduğu tespit edildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre COVID-19 hastası hamile kadınlarda ölüm riskinin iki kat daha fazla olmasının sebebi, hamilelik sırasında meydana gelen yüksek kalp atış hızı ve oksijen tüketimi, azalan akciğer hacmi ve bağışıklık sistemindeki değişiklikler olabilir.

Ayrıca iki hafta önce sizlere aktardığımız bir haberimizde, ölüm riskini 6 kat artıran başka bir faktörden bahsetmiştik. Liverpool Üniversitesi'nde yapılan araştırmada grip ve COVID-19'a peş peşe yakalanmanın ölüm riskini 6 kat artırdığı ortaya konulmuştu.