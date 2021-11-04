Ergenliğe Girme Yaşının Neden Düştüğü Açıklandı

Dünya genelinde insanların boy ortalaması giderek artmaya ve ergenliğe girme yaşları düşmeye devam ederken bilim insanları, buna neden olan şeyi keşfetmeyi başardılar. Kısaca, beslenme kalitesi arttıkça beyinde yeni keşfedilen bir alıcı sayesinde vücudumuz da büyüme mesajı alıyor.

Özellikle lise çağınızda olduğu yaştan daha küçük ya da büyük gösteren kişilerle mutlaka karşılaşmışsınızdır. Bu durum tamamen olmasa da genelde kişinin ergenliğe ne zaman girdiğine bağlı olarak değişebiliyor. Devasa hormonsal değişikliklerin yaşandığı bu dönemde fiziksel görünüşümüz de değişikliğe uğruyor. Peki, neden bazı insanlar ergenliğe erkenden girerken bazılarımız daha geç giriyor?

Bu sorunun cevabı, aslında insanların neden git gide boylarının uzadığının cevabını araştıran bir araştırmayla verildi. İnsanların ortalama boylarındaki artışın arkasındaki asıl nedeni arayan araştırmacılar, böylesine bir keşfin kas kütlesini iyileştirmek ve gecikmiş büyümeyi tedavi etmek için yeni ilaçlara yol açabileceğini ifade etti. Araştırma başarılı oldu ve erkenden ergenliğe girmemizin ve boy ortalamamızı uzatmamızın nedeni açıklandı.

Her şey genimize ve beynimizdeki bir alıcıya bağlı:

Bilim insanları, bugüne kadar beslenme sağlığının ergenlik ve boy uzamasıyla olan paralel ilişkisinin farkındaydı. Bunu en somut örneği de Güney Kore’de bulunuyordu. Daha önce fakir bir ülke olan Güney Kore, gelişen bir ülke olduktan sonra beslenme sağlığını da artırdı. Güney Kore’de beslenmenin iyileştirilmesiyle birlikte insanların ortalama boylarında da kısa sürede önemli ölçüde artış görüldü. Fakat beslenme ve ortaya çıkan etkiler arasındaki köprünün ne olduğu bilinmiyordu.

Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göreyse bilim insanları, bu sürece neden olan şeyin beyindeki MC3R isimli alıcı olduğunu keşfetti. Bu alıcının gıda ile cinsiyet gelişimi ve büyümesi arasındaki köprü olarak görev yaptığı ortaya kondu. MC3R, kısaca bedenimize “Burada işler tıkırında, çok yiyeceğimiz var bu yüzden çabuk büyü. Çabuk ergen ol ve bir sürü bebek yap.” mesajları gönderiyor.

MC3R düzgün çalışamadığındaysa ergenliğe geç giriliyor, kişinin boyu kısa kalıyor:

MC3R isimli bu alıcı, normal çalışmadığı, yani bedenimize doğru mesajları gönderemediği zamanlardaysa insanların boylarının uzayamadığı görülüyor. Bununla birlikte bu insanlar ergenliğe de daha geç yaşta giriyor. Araştırmacı ekip, Birleşik Krallık’taki biyobankadan aldıkları ve taradıkları yarım milyon gönüllünün geninde bu durumu kanıtlayabildiler. Beyindeki alıcıyı bozan gen mutasyonlarına sahip olduğu tespit edilen çocukların, diğer çocuklara göre daha kısa ve daha hafif oldukları görüldü.